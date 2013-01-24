Простое приготовление вкусных панини
Готовьте идеальные горячие сэндвичи и закуски в любое время с помощью мощной высокотемпературной сэндвичницы с универсальными пластинами для панини. Простота использования благодаря удобной системе блокировки и возможности компактного вертикального хранения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое приготовление вкусных панини
Готовьте идеальные горячие сэндвичи и закуски в любое время с помощью мощной высокотемпературной сэндвичницы с универсальными пластинами для панини. Простота использования благодаря удобной системе блокировки и возможности компактного вертикального хранения. Узнать обо всех преимуществах
Простое приготовление вкусных панини
Готовьте идеальные горячие сэндвичи и закуски в любое время с помощью мощной высокотемпературной сэндвичницы с универсальными пластинами для панини. Простота использования благодаря удобной системе блокировки и возможности компактного вертикального хранения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое приготовление вкусных панини
Готовьте идеальные горячие сэндвичи и закуски в любое время с помощью мощной высокотемпературной сэндвичницы с универсальными пластинами для панини. Простота использования благодаря удобной системе блокировки и возможности компактного вертикального хранения. Узнать обо всех преимуществах
Для надежного закрытия и блокировки сэндвичницы достаточно нажать на крышку.
Специальное антипригарное покрытие для легкой очистки
Экономия места при хранении.
Отделение для шнура обеспечивает удобное хранение шнура питания.
Ручка не нагревается в процессе приготовления, что обеспечивает безопасность использования.
Высокая мощность позволяет быстро разогреть сэндвичницу.
Универсальные пластины для панини для приготовления любых видов бутербродов и закусок
Высокая температура обеспечивает равномерное поджаривание и хрустящую корочку.
Понятная индикация нагрева и готовности к использованию.
Для максимальной безопасности.
Прибор не сдвигается с места в процессе эксплуатации.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики