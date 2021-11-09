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Больше не доступен
Компактный дизайн
Автовыключение
Съемный лоток для крошек
830 Вт
8 режимов обжаривания
Благодаря 8 режимам поджаривания вы можете готовить тосты из различных видов хлеба, не опасаясь, что они подгорят. Регулируйте степень поджаривания в соответствии со своими предпочтениями для приготовления вкусных тостов.
Два больших регулируемых отделения подходят для тостов разного размера. Благодаря функции автоматического центрирования тост размещается по центру и равномерно подрумянивается с обеих сторон.
Функция разогрева позволяет подогреть тост за считаные секунды, а с помощью функции разморозки можно быстро приготовить замороженный хлеб.
4.9
из 5
10
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
09/11/2021
Україна
Подарок на 8 марта удался!)
Подарил Женя на 8 марта! Мелочь - но очень довольна! Завтраки стали ещё вкуснее!
Плюсы
Цена, качество
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2515/00 Тостер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2515/00 Тостер
TT1962
29/10/2021
Україна
Тостер HD4580/A
Не можу оцінити цей прибор, але хочу сказати ДЯКУЮ компанії за тостер HD4580/A , який був куплений більше 20 років тому. Використовується майже кожен день і від цього зовсім не втратив своєї функціональності
Плюсы
Надійність
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2515/00 Тостер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2515/00 Тостер
Ravel11111111
28/10/2021
Україна
Простий у використанні. Готує чудові тости.
Використовую тостер такий тостер вже тривалий час. Надійний та зручний у використанні.
Плюсы
Надійний
Минусы
Не виявив
Этот отзыв про Daily Collection HD2515/00 Тостер
Этот отзыв про Daily Collection HD2515/00 Тостер