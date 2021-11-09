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  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день

Больше не доступен

Daily CollectionТостер

HD2515/00

4.9
| (10) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Хрустящие золотистые тосты каждый день
Этот компактный тостер с 8 режимами поджаривания оснащен двумя большими регулируемыми отделениями, поэтому вы можете готовить равномерно подрумяненные тосты вне зависимости от вида хлеба. Съемный поддон для крошек позволяет легко очищать тостер.
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8 режимов поджаривания, съемный поддон для крошек

Хрустящие золотистые тосты каждый день

  • Компактный дизайн

  • Автовыключение

  • Съемный лоток для крошек

  • 830 Вт

  • 8 режимов обжаривания

Вы можете выбрать один из 8 режимов поджаривания по своему вкусу

Вы можете выбрать один из 8 режимов поджаривания по своему вкусу

Благодаря 8 режимам поджаривания вы можете готовить тосты из различных видов хлеба, не опасаясь, что они подгорят. Регулируйте степень поджаривания в соответствии со своими предпочтениями для приготовления вкусных тостов.

2 больших регулируемых отделения для тостов разного размера

2 больших регулируемых отделения для тостов разного размера

Два больших регулируемых отделения подходят для тостов разного размера. Благодаря функции автоматического центрирования тост размещается по центру и равномерно подрумянивается с обеих сторон.

Режимы разогрева и разморозки

Режимы разогрева и разморозки

Функция разогрева позволяет подогреть тост за считаные секунды, а с помощью функции разморозки можно быстро приготовить замороженный хлеб.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.9

из 5

10

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Подарок на 8 марта удался!)

Подарил Женя на 8 марта! Мелочь - но очень довольна! Завтраки стали ещё вкуснее!

Плюсы

Цена, качество

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2515/00 Тостер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2515/00 Тостер

29/10/2021

Україна

Україна

Тостер HD4580/A

Не можу оцінити цей прибор, але хочу сказати ДЯКУЮ компанії за тостер HD4580/A , який був куплений більше 20 років тому. Використовується майже кожен день і від цього зовсім не втратив своєї функціональності

Плюсы

Надійність

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2515/00 Тостер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2515/00 Тостер

28/10/2021

Україна

Україна

Простий у використанні. Готує чудові тости.

Використовую тостер такий тостер вже тривалий час. Надійний та зручний у використанні.

Плюсы

Надійний

Минусы

Не виявив

Этот отзыв про Daily Collection HD2515/00 Тостер

Этот отзыв про Daily Collection HD2515/00 Тостер

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