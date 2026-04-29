КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Daily Collection Тостер

Больше не доступен

Поддержка

Daily CollectionТостер

HD2515/00

Daily Collection Тостер

Больше не доступен

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Toaster HD2515/00 - English (US)

  • PDF файл, 962.5 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips Daily Collection Toaster

  • PDF файл, 2.4 MB
  • 11 March 2024

Ответы на часто задаваемые вопросы

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь