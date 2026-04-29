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Daily Collection Тостер
Больше не доступен
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HD2515/00
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Toaster HD2515/00 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Toaster
Все (2)
Можно ли регулировать степень обжаривания во время работы тостера?
Как выбрать степень поджаривания на тостере Philips?
Хлеб поджарился, но я не могу его вынуть.
Запах при первом использовании тостера Philips
Из тостера Philips идет дым
Тостер Philips неравномерно поджаривает хлеб
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