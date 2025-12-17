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Расширенная гарантия 3 года
Компактный дизайн
Автовыключение
Съемный лоток для крошек
830 Вт
8 режимов обжаривания
Благодаря 8 режимам поджаривания вы можете готовить тосты из различных видов хлеба, не опасаясь, что они подгорят. Регулируйте степень поджаривания в соответствии со своими предпочтениями для приготовления вкусных тостов.
Два больших регулируемых отделения подходят для тостов разного размера. Благодаря функции автоматического центрирования тост размещается по центру и равномерно подрумянивается с обеих сторон.
Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия.
4.9
из 5
16
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Maslenica
17/12/2025
Україна
Проверенный покупатель
На 150% виконує свої функції !!!
Велике дякую, користуюсь кожного дня, дуже задоволений. Якісний товар.
Этот отзыв про Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Этот отзыв про Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
dianavin
26/10/2021
Україна
Виріб має чудові функції
Беззаперечно техніка philips це найкращий вибір!довго служить без ніяких нарікань, добре підсмажує, можна регулювати температуру, підігрівати булочки та круасани
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Lusya36
01/07/2021
Україна
Качественный тостер
Пользовались несколькими тостерами и это единственный, который не пахнет во время работы как-то неприятно, тосты отличные, дизайн хороший, мы довольны!
Плюсы
Отменные тосты, красивый дизайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал