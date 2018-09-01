Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Daily Collection

    Тостер - 2 куска, широкое отделение, металлический

    HD2516/90
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Хрустящие золотистые тосты каждый день Хрустящие золотистые тосты каждый день Хрустящие золотистые тосты каждый день
      -{discount-value}

      Daily Collection Тостер - 2 куска, широкое отделение, металлический

      HD2516/90
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Хрустящие золотистые тосты каждый день

      Этот компактный тостер с 8 режимами поджаривания оснащен двумя большими регулируемыми отделениями, поэтому вы можете готовить равномерно подрумяненные тосты вне зависимости от вида хлеба. Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия. Узнать обо всех преимуществах

      Daily Collection Тостер - 2 куска, широкое отделение, металлический

      Хрустящие золотистые тосты каждый день

      Этот компактный тостер с 8 режимами поджаривания оснащен двумя большими регулируемыми отделениями, поэтому вы можете готовить равномерно подрумяненные тосты вне зависимости от вида хлеба. Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия. Узнать обо всех преимуществах

      Хрустящие золотистые тосты каждый день

      Этот компактный тостер с 8 режимами поджаривания оснащен двумя большими регулируемыми отделениями, поэтому вы можете готовить равномерно подрумяненные тосты вне зависимости от вида хлеба. Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия. Узнать обо всех преимуществах

      Daily Collection Тостер - 2 куска, широкое отделение, металлический

      Хрустящие золотистые тосты каждый день

      Этот компактный тостер с 8 режимами поджаривания оснащен двумя большими регулируемыми отделениями, поэтому вы можете готовить равномерно подрумяненные тосты вне зависимости от вида хлеба. Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Daily Collection

        Daily Collection

        Тостер - 2 куска, широкое отделение, металлический

        Итого:

        Хрустящие золотистые тосты каждый день

        8 режимов и встроенная подставка для подогрева булочек

        • Компактный дизайн
        • Автовыключение
        • Съемный лоток для крошек
        • 830 Вт
        • 8 режимов обжаривания
        Вы можете выбрать один из 8 режимов поджаривания по своему вкусу

        Вы можете выбрать один из 8 режимов поджаривания по своему вкусу

        Благодаря 8 режимам поджаривания вы можете готовить тосты из различных видов хлеба, не опасаясь, что они подгорят. Регулируйте степень поджаривания в соответствии со своими предпочтениями для приготовления вкусных тостов.

        2 больших регулируемых отделения для тостов разного размера

        2 больших регулируемых отделения для тостов разного размера

        Два больших регулируемых отделения подходят для тостов разного размера. Благодаря функции автоматического центрирования тост размещается по центру и равномерно подрумянивается с обеих сторон.

        Режимы разогрева и разморозки

        Режимы разогрева и разморозки

        Функция разогрева позволяет подогреть тост за считаные секунды, а с помощью функции разморозки можно быстро приготовить замороженный хлеб.

        Кнопка "Отмена" для мгновенного отключения

        Кнопка "Отмена" для мгновенного отключения

        При нажатии кнопки "Отмена" мгновенно останавливается приготовление тостов для безопасной и точной работы прибора.

        Съемный поддон для крошек для простой очистки

        Съемный поддон для крошек для простой очистки

        Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

        Подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики

        Подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики

        Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба.

        Автоотключение для защиты

        Автоотключение для защиты

        Автоотключение для дополнительной защиты прибора от короткого замыкания.

        Встроенная подставка для подогрева блинчиков и булочек

        Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия.

        • Вес и размеры

          Материал основного корпуса
          Пластик
          Мощность
          830 W
          Напряжение
          220–240 V
          Размеры упаковки (Д x Ш x В)
          214x304x184 mm
          Сделано в
          Китае
          Цвет
          Черный
          Вес, включая упаковку
          1,512 kg
          Частота
          50–60 Hz
          Количество режимов обжаривания
          8

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Вес и размеры

          Размеры изделия (ДхШхВ)
          188x275x156 mm
          Вес изделия
          1,120 kg

        • Социальная ответственность

          Руководство пользователя
          из 100% переработанной бумаги

        • Общие характеристики

          Функции устройства
          • Регулирование степени обжаривания
          • Автоматическое отключение
          • Кнопка отмены
          • Термоизолированный корпус
          • Функция разморозки
          • Функция подъема
          • Отделение для хранения шнура

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Оплата

            Мы принимаем следующие способы оплаты

            • Оплата при получении товара

            Быстрые ссылки

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.