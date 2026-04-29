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Daily Collection Тостер - 2 куска, широкое отделение, металлический
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HD2516/90
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Eco passport Philips Daily Collection Toaster - English (US)
Все (3)
Можно ли регулировать степень обжаривания во время работы тостера?
Можно ли подогреть круассаны, витушки или бублики?
Как выбрать степень поджаривания на тостере Philips?
Запах при первом использовании тостера Philips
Из тостера Philips идет дым
Хлеб поджарился, но я не могу его вынуть.
Тостер Philips неравномерно поджаривает хлеб
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