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Все серии

  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день

Daily CollectionТостер

HD2581/00

5
| (78) Отзывы | 99% рекомендуют этот продукт
Хрустящие золотистые тосты каждый день
Этот компактный тостер с 8 режимами поджаривания оснащен двумя большими регулируемыми отделениями, поэтому вы можете готовить равномерно подрумяненные тосты вне зависимости от вида хлеба. Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия.
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8 режимов и встроенная подставка для подогрева булочек

Хрустящие золотистые тосты каждый день

  • Подставка для подогрева булочек

  • Автовыключение

  • Съемный лоток для крошек

  • 900 Вт

  • 8 режимов обжаривания

Вы можете выбрать один из 8 режимов поджаривания по своему вкусу

Вы можете выбрать один из 8 режимов поджаривания по своему вкусу

Благодаря 8 режимам поджаривания вы можете готовить тосты из различных видов хлеба, не опасаясь, что они подгорят. Регулируйте степень поджаривания в соответствии со своими предпочтениями для приготовления вкусных тостов.

2 больших регулируемых отделения для тостов разного размера

2 больших регулируемых отделения для тостов разного размера

Два больших регулируемых отделения подходят для тостов разного размера. Благодаря функции автоматического центрирования тост размещается по центру и равномерно подрумянивается с обеих сторон.

Встроенная подставка для подогрева блинчиков и булочек

Встроенная подставка для подогрева блинчиков и булочек

Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

78

Отзывы

99%

рекомендуют этот продукт

4
2
1

14/11/2017

Україна

Україна

Тостер Philips Daily Collection HD 2582/90 позволят быстро и качественно сделать тосты

Купили мы несколько дней назад тостер Philips Daily Collection HD 2582/90. Я был противником покупки этого кухонного прибора. И мы с супругой поспорили относительно приготовления хлебцов на сковородке и тостере. Пришлось уступить и, ради эксперимента, поддаться на уговоры и купить тостер. Но, как ни странно, тостер оказался чемпионом по скорости и качеству готовых тостов. При применении тостера Philips Daily Collection HD 2582/90 нарезанный хлеб обжаривался равномернее и быстрее. Мы выбирали тостер не с самых дешевых, так что мощности его хватает для скорого приготовления тостов. Супруга осталась довольна покупкой, а мне пришлось признать поражение. Но, я свое поражение «размячил» поеданием вкусных тостов. Теперь стали каждое утро на нашем столе свежие тосты. Да, и среди дня иногда использует Philips Daily Collection HD 2582/90 по назначению.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2582/90 Тостер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2582/90 Тостер

27/06/2025

Україна

Україна

Чудовий тостер, недорогий але дуже гарний та чудово запікає, супер варіант, подобається кришечка, яка закриває нутрощі))

Этот отзыв про Daily Collection HD2582/90 Тостер

Этот отзыв про Daily Collection HD2582/90 Тостер

05/01/2025

Україна

Україна

Купили собі, та вже і співробітниці подарувала так

Що їсти на сніданок??? Ох! 😤 А тепер тост з крем-сиром і авокадо, тост з медом, підігріти круасан, тост з рибкою, ковбасою або сиром, то 1-2-3 і готово. Мало того діти навіть це роблять самі!!! Ну як не подякувати!!!

Плюсы

У Вам 3 Так і Ви проходите далі!

Минусы

Нема таких

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2581/00 Тостер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2581/00 Тостер

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