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Подставка для подогрева булочек
Автовыключение
Съемный лоток для крошек
900 Вт
8 режимов обжаривания
Благодаря 8 режимам поджаривания вы можете готовить тосты из различных видов хлеба, не опасаясь, что они подгорят. Регулируйте степень поджаривания в соответствии со своими предпочтениями для приготовления вкусных тостов.
Два больших регулируемых отделения подходят для тостов разного размера. Благодаря функции автоматического центрирования тост размещается по центру и равномерно подрумянивается с обеих сторон.
Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия.
5.0
из 5
78
Отзывы
99%
рекомендуют этот продукт
straume2017
14/11/2017
Україна
Тостер Philips Daily Collection HD 2582/90 позволят быстро и качественно сделать тосты
Купили мы несколько дней назад тостер Philips Daily Collection HD 2582/90. Я был противником покупки этого кухонного прибора. И мы с супругой поспорили относительно приготовления хлебцов на сковородке и тостере. Пришлось уступить и, ради эксперимента, поддаться на уговоры и купить тостер. Но, как ни странно, тостер оказался чемпионом по скорости и качеству готовых тостов. При применении тостера Philips Daily Collection HD 2582/90 нарезанный хлеб обжаривался равномернее и быстрее. Мы выбирали тостер не с самых дешевых, так что мощности его хватает для скорого приготовления тостов. Супруга осталась довольна покупкой, а мне пришлось признать поражение. Но, я свое поражение «размячил» поеданием вкусных тостов. Теперь стали каждое утро на нашем столе свежие тосты. Да, и среди дня иногда использует Philips Daily Collection HD 2582/90 по назначению.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2582/90 Тостер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2582/90 Тостер
Артур333
27/06/2025
Україна
Чудовий тостер, недорогий але дуже гарний та чудово запікає, супер варіант, подобається кришечка, яка закриває нутрощі))
Этот отзыв про Daily Collection HD2582/90 Тостер
Этот отзыв про Daily Collection HD2582/90 Тостер
Xela-_chudo
05/01/2025
Україна
Купили собі, та вже і співробітниці подарувала так
Що їсти на сніданок??? Ох! 😤 А тепер тост з крем-сиром і авокадо, тост з медом, підігріти круасан, тост з рибкою, ковбасою або сиром, то 1-2-3 і готово. Мало того діти навіть це роблять самі!!! Ну як не подякувати!!!
Плюсы
У Вам 3 Так і Ви проходите далі!
Минусы
Нема таких
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2581/00 Тостер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2581/00 Тостер