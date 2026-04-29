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Daily Collection Тостер
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HD2581; HD2582; HD2583; HD2584 - English (US)
HD2581. HD2582. HD2583. HD2584 EDC 352 - English (US)
Все (4)
Могу ли я поджаривать сэндвичи в данном тостере?
Можно ли регулировать степень обжаривания во время работы тостера?
Можно ли подогреть круассаны, витушки или бублики?
Как выбрать степень поджаривания на тостере Philips?
Запах при первом использовании тостера Philips
Из тостера Philips идет дым
Хлеб поджарился, но я не могу его вынуть.
Тостер Philips неравномерно поджаривает хлеб
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