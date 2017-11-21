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Все серии

  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов

Больше не доступен

Daily CollectionТостер

HD2586/20

5
| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Легкое приготовление отличных тостов
Этот компактный металлический тостер Philips позволяет приготовить вкусные тосты в любое время. Два широких отверстия для хлеба разной длины для равномерного обжаривания и регулятор степени обжарки. Съемный поддон для крошек облегчает процесс очистки.
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Компактный металлический тостер с большими отделениями для тостов

Легкое приготовление отличных тостов

  • 2 отделения для тостов

  • Компактный

  • Черный/серебристый, полированный металл

Корпус тостера не нагревается

Корпус тостера не нагревается

Корпус тостера не нагревается.

Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

Съемный поддон для крошек для простой очистки

Съемный поддон для крошек для простой очистки

Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

21/11/2017

Україна

Україна

Прекрасний домашній помічник

Дуже задоволена покупкою,уже цілий рік мою сім‘я снідає смачними тостами. Раджу всім придбати,потрібна річ для дому

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2586/20 Тостер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2586/20 Тостер

08/08/2017

Україна

Україна

Очень вкусные булочки!

Пользуюсь этим тостером уже очень давно, булочки он поджаривает великолепно, особенно люблю к готовым тостам добавлять сыр, зелень или просто намазку с грибами. За эти два года что пользуюсь перепробовала массу вариаций и рецептов, также люблю еще просто обжаривать грибы шампиньоны и класть на зажаренный хлеб. Еще очень вкусно с абрикосовым вареньем и молоком либо чаем! Вобщем всем советую попробовать эти чудо-тосты от тостера Philips HD2586/20

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2586/20 Тостер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2586/20 Тостер

20/06/2019

Україна

Україна

Отличный тостер

Очень довольна тостером!Купили случайно,даже не планировали.А теперь без него не представляю обеда или завтрака.Простой в использовании,практичный,надежный.Советую всем

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2586/20 Тостер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2586/20 Тостер

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