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Больше не доступен
2 отделения для тостов
Компактный
Черный/серебристый, полированный металл
Корпус тостера не нагревается.
Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.
5.0
из 5
6
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Marianna
21/11/2017
Україна
Прекрасний домашній помічник
Дуже задоволена покупкою,уже цілий рік мою сім‘я снідає смачними тостами. Раджу всім придбати,потрібна річ для дому
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2586/20 Тостер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2586/20 Тостер
romankova777
08/08/2017
Україна
Очень вкусные булочки!
Пользуюсь этим тостером уже очень давно, булочки он поджаривает великолепно, особенно люблю к готовым тостам добавлять сыр, зелень или просто намазку с грибами. За эти два года что пользуюсь перепробовала массу вариаций и рецептов, также люблю еще просто обжаривать грибы шампиньоны и класть на зажаренный хлеб. Еще очень вкусно с абрикосовым вареньем и молоком либо чаем! Вобщем всем советую попробовать эти чудо-тосты от тостера Philips HD2586/20
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2586/20 Тостер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2586/20 Тостер
Yulitta
20/06/2019
Україна
Отличный тостер
Очень довольна тостером!Купили случайно,даже не планировали.А теперь без него не представляю обеда или завтрака.Простой в использовании,практичный,надежный.Советую всем
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2586/20 Тостер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2586/20 Тостер