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Daily Collection Тостер

Больше не доступен

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Daily CollectionТостер

HD2586/20

Daily Collection Тостер

Больше не доступен

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Инструкции и документация

User Manual Philips Daily Collection Toaster

  • PDF файл, 4.6 MB
  • 3 May 2024

Important Information Manual Philips Daily Collection Toaster

  • PDF файл, 1.2 MB
  • 10 March 2024

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