Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Приготовление пищи
Все серии
Daily Collection Тостер
Больше не доступен
Поддержка
HD2586/20
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
User Manual Philips Daily Collection Toaster
Important Information Manual Philips Daily Collection Toaster
Все (3)
Могу ли я поджаривать сэндвичи в данном тостере?
Можно ли регулировать степень обжаривания во время работы тостера?
Как выбрать степень поджаривания на тостере Philips?
Запах при первом использовании тостера Philips
Из тостера Philips идет дым
Хлеб поджарился, но я не могу его вынуть.
Тостер Philips неравномерно поджаривает хлеб
Связаться с Philips
Мы готовы помочь