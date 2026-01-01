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Больше не доступен
HD2618/00
Идеальные тосты
Этот тостер мощностью 1200 Вт отличается плавными линиями корпуса и быстро готовит тосты. Цифровое управление гарантирует, что тосты всегда будут вкусными и равномерно поджаренными.
Длинное отделение для тостов
4 режима, цифр. ЖКД
ЖК-дисплей с цифровым таймером обратного отсчета.
Поджаривание с одной стороны для бубликов и багетов.
Изготовлен из анодированного алюминия для устойчивости к коррозии и царапинам; не сохраняет следов пальцев.
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