Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Aluminium Collection

Тостер

HD2618/00
Общая оценка / 5
  • Идеальные тосты Идеальные тосты Идеальные тосты
    -{discount-value}

    Aluminium Collection Тостер

    HD2618/00
    Общая оценка / 5

    Идеальные тосты

    Этот тостер мощностью 1200 Вт отличается плавными линиями корпуса и быстро готовит тосты. Цифровое управление гарантирует, что тосты всегда будут вкусными и равномерно поджаренными. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Aluminium Collection Тостер

    Идеальные тосты

    Этот тостер мощностью 1200 Вт отличается плавными линиями корпуса и быстро готовит тосты. Цифровое управление гарантирует, что тосты всегда будут вкусными и равномерно поджаренными. Узнать обо всех преимуществах

    Идеальные тосты

    Этот тостер мощностью 1200 Вт отличается плавными линиями корпуса и быстро готовит тосты. Цифровое управление гарантирует, что тосты всегда будут вкусными и равномерно поджаренными. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Aluminium Collection Тостер

    Идеальные тосты

    Этот тостер мощностью 1200 Вт отличается плавными линиями корпуса и быстро готовит тосты. Цифровое управление гарантирует, что тосты всегда будут вкусными и равномерно поджаренными. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все toaster

      Идеальные тосты

      Цифровое управление для приготовления лучших тостов!

      • Длинное отделение для тостов
      • 4 режима, цифр. ЖКД
      ЖК-дисплей с цифровым таймером обратного отсчета

      ЖК-дисплей с цифровым таймером обратного отсчета

      ЖК-дисплей с цифровым таймером обратного отсчета.

      Режим одностороннего поджаривания

      Режим одностороннего поджаривания

      Поджаривание с одной стороны для бубликов и багетов.

      Корпус из анодированного алюминия

      Корпус из анодированного алюминия

      Изготовлен из анодированного алюминия для устойчивости к коррозии и царапинам; не сохраняет следов пальцев.

      Съемный поддон для крошек с антипригарным покрытием для простоты очистки

      Съемный поддон для крошек с антипригарным покрытием для простоты очистки

      Съемный поддон для крошек с антипригарным покрытием для простоты очистки

      Подставка для подогрева булочек и круассанов

      Подставка для подогрева булочек и круассанов

      Подставка для подогрева булочек и круассанов.

      Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

      Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Функция автоматического отключения
        Да

      • Технические характеристики

        Мощность
        1200 Вт  Вт
        Размеры ниши (Д x Ш x В)
        260 * 40 * 130  миллиметра
        Длина шнура
        0,85  м
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Алюминиевый корпус, голубая подсветка дисплея и кнопок
        Материалы
        Анодированный алюминий

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться