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  • Идеальные тосты
  • Идеальные тосты
  • Идеальные тосты
  • Идеальные тосты
  • Идеальные тосты
  • Идеальные тосты
  • Идеальные тосты
  • Идеальные тосты
  • Идеальные тосты
  • Идеальные тосты
  • Идеальные тосты
  • Идеальные тосты
  • Идеальные тосты
  • Идеальные тосты
  • Идеальные тосты

Больше не доступен

Aluminium CollectionТостер

HD2618/00

Идеальные тосты

Этот тостер мощностью 1200 Вт отличается плавными линиями корпуса и быстро готовит тосты. Цифровое управление гарантирует, что тосты всегда будут вкусными и равномерно поджаренными.

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Цифровое управление для приготовления лучших тостов!

Идеальные тосты

  • Длинное отделение для тостов

  • 4 режима, цифр. ЖКД

ЖК-дисплей с цифровым таймером обратного отсчета

ЖК-дисплей с цифровым таймером обратного отсчета

ЖК-дисплей с цифровым таймером обратного отсчета.

Режим одностороннего поджаривания

Режим одностороннего поджаривания

Поджаривание с одной стороны для бубликов и багетов.

Корпус из анодированного алюминия

Корпус из анодированного алюминия

Изготовлен из анодированного алюминия для устойчивости к коррозии и царапинам; не сохраняет следов пальцев.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
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