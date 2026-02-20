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Aluminium Collection Тостер

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Aluminium CollectionТостер

HD2618/00

Aluminium Collection Тостер

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Инструкции и документация

User Manual Philips Aluminium Collection Toaster

  • PDF файл, 943.6 kB
  • 13 March 2026

Этот тостер мощностью 1200 Вт отличается плавными линиями корпуса и быстро готовит тосты. Цифровое управление гарантирует, что тосты всегда будут вкусными и равномерно поджаренными.

  • PDF файл
  • 29 September 2026

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