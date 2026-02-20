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Aluminium Collection Тостер
Больше не доступен
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HD2618/00
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User Manual Philips Aluminium Collection Toaster
Этот тостер мощностью 1200 Вт отличается плавными линиями корпуса и быстро готовит тосты. Цифровое управление гарантирует, что тосты всегда будут вкусными и равномерно поджаренными.
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