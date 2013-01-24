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    Тостер

    HD2626/20
    Общая оценка / 5
    • Насладитесь вкусом отличных тостов Насладитесь вкусом отличных тостов Насладитесь вкусом отличных тостов
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      Тостер

      HD2626/20
      Общая оценка / 5

      Насладитесь вкусом отличных тостов

      Тостер с отверстиями разной длины и регулятором степени обжаривания поможет вам приготовить тосты так, как вы хотите: равномерно подрумяненные до золотистого или коричневого цвета, толстые или тонкие. Очень удобен в применении благодаря функциям разморозки и подогрева. Безопасен в использовании благодаря специальному подъемнику и ненагревающейся внешней поверхности. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Тостер

      Насладитесь вкусом отличных тостов

      Тостер с отверстиями разной длины и регулятором степени обжаривания поможет вам приготовить тосты так, как вы хотите: равномерно подрумяненные до золотистого или коричневого цвета, толстые или тонкие. Очень удобен в применении благодаря функциям разморозки и подогрева. Безопасен в использовании благодаря специальному подъемнику и ненагревающейся внешней поверхности. Узнать обо всех преимуществах

      Насладитесь вкусом отличных тостов

      Тостер с отверстиями разной длины и регулятором степени обжаривания поможет вам приготовить тосты так, как вы хотите: равномерно подрумяненные до золотистого или коричневого цвета, толстые или тонкие. Очень удобен в применении благодаря функциям разморозки и подогрева. Безопасен в использовании благодаря специальному подъемнику и ненагревающейся внешней поверхности. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Тостер

      Насладитесь вкусом отличных тостов

      Тостер с отверстиями разной длины и регулятором степени обжаривания поможет вам приготовить тосты так, как вы хотите: равномерно подрумяненные до золотистого или коричневого цвета, толстые или тонкие. Очень удобен в применении благодаря функциям разморозки и подогрева. Безопасен в использовании благодаря специальному подъемнику и ненагревающейся внешней поверхности. Узнать обо всех преимуществах

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        Тостер

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        Насладитесь вкусом отличных тостов

        Ломтики, толстые или тонкие, всегда отлично поджарены

        • 2 отделения для тостов
        • 3 режима
        • полиров. металл
        Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики

        Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики

        Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики.

        Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

        Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

        Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов.

        Корпус тостера не нагревается

        Корпус тостера не нагревается

        Корпус тостера не нагревается, к нему можно прикасаться без риска получения ожогов.

        Съемный поддон для крошек для простой очистки

        Съемный поддон для крошек для простой очистки

        Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

        Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба

        Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба

        Корпус тостера не нагревается

        Корпус тостера не нагревается

        Технические характеристики

        • Характеристики дизайна

          Цвет
          Черный/матовый металл

        • Общие характеристики

          Отделение для хранения шнура
          Да
          Нескользящие ножки
          Да
          Функция автоматического отключения
          Да

        • Технические характеристики

          Питание
          1000  Вт
          Напряжение
          220—240  В
          Частота
          50—60  Гц
          Длина шнура
          0,85  м
          Размеры ниши (Д x Ш x В)
          136x32x131  мм

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