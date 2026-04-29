Тостер с отверстиями разной длины и регулятором степени обжаривания поможет вам приготовить тосты так, как вы хотите: равномерно подрумяненные до золотистого или коричневого цвета, толстые или тонкие. Очень удобен в применении благодаря функциям разморозки и подогрева. Безопасен в использовании благодаря специальному подъемнику и ненагревающейся внешней поверхности.