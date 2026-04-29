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Инструкции и документация

User Manual Philips Toaster

  • PDF файл, 1.9 MB
  • 13 March 2026

Тостер с отверстиями разной длины и регулятором степени обжаривания поможет вам приготовить тосты так, как вы хотите: равномерно подрумяненные до золотистого или коричневого цвета, толстые или тонкие. Очень удобен в применении благодаря функциям разморозки и подогрева. Безопасен в использовании благодаря специальному подъемнику и ненагревающейся внешней поверхности.

  • PDF файл
  • 29 March 2026

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