Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Подставка для подогрева булочек
Автовыключение
Съемный лоток для крошек
950 Вт
8 режимов обжаривания
Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.
Подставка для подогрева булочек и круассанов.
5.0
из 5
8
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Fire.kr26
30/12/2020
Україна
Супер!
Тосты огонь! Дети едят с удовольствием на завтрак, обед и ужин.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD2650/80 Тостер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD2650/80 Тостер
Romeo89
26/10/2021
Україна
СУПЕР
Відмінний тостер, особливо, якщо враховувати ціну та якість. Тепер мої сніданки стали не тільки смачними, але й хрусткими) З плюсів - 8 режимів підігріву, загалом 950 w потужності - це навіть більше, ніж потрібно. Так, грінки з чорного хлібу підсмажує оптимально. Підкупає також функція підігріву рогаликів/круасанів. Тепліші - вони смакують куди краще. Також хотів би відзначити те, що зовнішня кришка зроблена з металу і не нагрівається. Єдиний мінус - це відсутність пилезахисної кришки. Але вона в даному випадку це принципова. Свою головну функцію - а це якісне підсмажування - тостер виконує відмінно.
Плюсы
Якісний підігрів, металевий корпус
Минусы
Відспилезахисної кришкитність
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD2650/80 Тостер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD2650/80 Тостер
07/10/2021
Україна
Отличный тостер! Стильный и удобный в использовани
Заказала тостер через интернет. Очень компетентный и приятный консультант Татьяна. Заказ пришел через два дня. Осталась довольна и магазином и покупкой!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD2650/80 Тостер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD2650/80 Тостер