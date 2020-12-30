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  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины

Больше не доступен

Viva CollectionТостер

HD2650/80

5
| (8) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Великолепные хрустящие тосты любой толщины
Цельнометаллический тостер оснащен сверхшироким отверстием с функцией автоцентрирования для равномерной обжарки кусочков любой толщины. С различными режимами обжарки и встроенной подставкой для булочек вы сможете наслаждаться великолепными хрустящими тостами, теплой выпечкой, блинчиками и булочками.
Посмотреть все преимущества

Широкое отверстие легко вмещает любые ломтики

Великолепные хрустящие тосты любой толщины

  • Подставка для подогрева булочек

  • Автовыключение

  • Съемный лоток для крошек

  • 950 Вт

  • 8 режимов обжаривания

Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

Съемный поддон для крошек для простой очистки

Съемный поддон для крошек для простой очистки

Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

Подставка для подогрева булочек и круассанов

Подставка для подогрева булочек и круассанов

Подставка для подогрева булочек и круассанов.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

8

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

30/12/2020

Україна

Україна

Супер!

Тосты огонь! Дети едят с удовольствием на завтрак, обед и ужин.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2650/80 Тостер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2650/80 Тостер

26/10/2021

Україна

Україна

СУПЕР

Відмінний тостер, особливо, якщо враховувати ціну та якість. Тепер мої сніданки стали не тільки смачними, але й хрусткими) З плюсів - 8 режимів підігріву, загалом 950 w потужності - це навіть більше, ніж потрібно. Так, грінки з чорного хлібу підсмажує оптимально. Підкупає також функція підігріву рогаликів/круасанів. Тепліші - вони смакують куди краще. Також хотів би відзначити те, що зовнішня кришка зроблена з металу і не нагрівається. Єдиний мінус - це відсутність пилезахисної кришки. Але вона в даному випадку це принципова. Свою головну функцію - а це якісне підсмажування - тостер виконує відмінно.

Плюсы

Якісний підігрів, металевий корпус

Минусы

Відспилезахисної кришкитність

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2650/80 Тостер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2650/80 Тостер

07/10/2021

Україна

Україна

Отличный тостер! Стильный и удобный в использовани

Заказала тостер через интернет. Очень компетентный и приятный консультант Татьяна. Заказ пришел через два дня. Осталась довольна и магазином и покупкой!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2650/80 Тостер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2650/80 Тостер

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