Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Приготовление пищи
Все серии
Viva Collection Тостер
Больше не доступен
Поддержка
HD2650/80
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Toaster HD2650/80 - English (US)
User Manual Philips Viva Collection Toaster
Все (2)
Можно ли подогреть круассаны, витушки или бублики?
Как выбрать степень поджаривания на тостере Philips?
Запах при первом использовании тостера Philips
Связаться с Philips
Мы готовы помочь