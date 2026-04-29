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Viva Collection Тостер

Больше не доступен

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Viva CollectionТостер

HD2650/80

Viva Collection Тостер

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Toaster HD2650/80 - English (US)

  • PDF файл, 1.3 MB
  • 17 March 2024

User Manual Philips Viva Collection Toaster

  • PDF файл, 4.1 MB
  • 11 March 2024

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