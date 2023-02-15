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Подставка для подогрева булочек
Автовыключение
Съемный лоток для крошек
950 Вт
8 режимов обжаривания
Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.
Подставка для подогрева булочек и круассанов.
4.9
из 5
7
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Anndr
15/02/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Чудовий прилад, рекомендую!
Дуже сподобався прилад, повністю задовольняє, дуже зручний
Этот отзыв про Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Этот отзыв про Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Едуард
05/11/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Тостер
Працює на відмінно , це вже другий в сім’ї. Рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
07/11/2021
Україна
Стильный, имеет встроенную функцию подогрева
Больше всего, кроме стильного дизайна, понравилось по фуункционалу и колличество режимов, правда использую в практике далеко не все и встроенная фенкция подогрева- так выглядит более эститично. В целом довольна покупкой и сревисом
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал