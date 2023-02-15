КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины

Viva CollectionТостер - 2 куска, широкое отделение, металлический

HD2650/90

4.9
| (7) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Великолепные хрустящие тосты любой толщины
Цельнометаллический тостер оснащен сверхшироким отверстием с функцией автоцентрирования для равномерной обжарки кусочков любой толщины. С различными режимами обжарки и встроенной подставкой для булочек вы сможете наслаждаться великолепными хрустящими тостами, теплой выпечкой, блинчиками и булочками.
Посмотреть все преимущества

Широкое отверстие легко вмещает любые ломтики

Великолепные хрустящие тосты любой толщины

  • Подставка для подогрева булочек

  • Автовыключение

  • Съемный лоток для крошек

  • 950 Вт

  • 8 режимов обжаривания

Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

Съемный поддон для крошек для простой очистки

Съемный поддон для крошек для простой очистки

Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

Подставка для подогрева булочек и круассанов

Подставка для подогрева булочек и круассанов

Подставка для подогрева булочек и круассанов.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.9

из 5

7

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

15/02/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чудовий прилад, рекомендую!

Дуже сподобався прилад, повністю задовольняє, дуже зручний

Этот отзыв про Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Этот отзыв про Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

05/11/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Тостер

Працює на відмінно , це вже другий в сім’ї. Рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

07/11/2021

Україна

Україна

Стильный, имеет встроенную функцию подогрева

Больше всего, кроме стильного дизайна, понравилось по фуункционалу и колличество режимов, правда использую в практике далеко не все и встроенная фенкция подогрева- так выглядит более эститично. В целом довольна покупкой и сревисом

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.