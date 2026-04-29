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Viva Collection Тостер - 2 куска, широкое отделение, металлический

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Viva CollectionТостер - 2 куска, широкое отделение, металлический

HD2650/90

Viva Collection Тостер - 2 куска, широкое отделение, металлический

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Инструкции и документация

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 527.7 kB
  • 13 March 2026

Eco passport Philips Viva Collection Toaster - English (US)

  • PDF файл, 363.4 kB
  • 13 March 2026

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