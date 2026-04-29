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Viva Collection Тостер - 2 куска, широкое отделение, металлический
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Можно ли подогреть круассаны, витушки или бублики?
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