Готовьте блюда с сохранением витаминов*
В комплект новой мультиварки Philips, оснащенной технологией VitaPlus с двойным нагревательным элементом, входит кулинарная книга на 60 рецептов. Здоровое питание каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Готовьте блюда с сохранением витаминов*
В комплект новой мультиварки Philips, оснащенной технологией VitaPlus с двойным нагревательным элементом, входит кулинарная книга на 60 рецептов. Здоровое питание каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Готовьте блюда с сохранением витаминов*
В комплект новой мультиварки Philips, оснащенной технологией VitaPlus с двойным нагревательным элементом, входит кулинарная книга на 60 рецептов. Здоровое питание каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Готовьте блюда с сохранением витаминов*
В комплект новой мультиварки Philips, оснащенной технологией VitaPlus с двойным нагревательным элементом, входит кулинарная книга на 60 рецептов. Здоровое питание каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Легкопрограммируемый таймер отсрочки старта до 24 часов позволит приготовить блюда к нужному времени.
Равномерное распределение тепла благодаря технологии 3D-нагрева.
Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине
В комплект входит кулинарная книга с более чем 30 оригинальными рецептами вкусных блюд и советами профессионалов.
Новая технология нагрева VitaPlus: двойной нагревательный элемент для быстрого нагрева и равномерного распределения тепла.
15 программ и режим Multicook для приготовления вкусных и здоровых блюд.
Общие характеристики
Аксессуары
Технические характеристики