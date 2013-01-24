Ощутите все богатство вкуса и пользу ингредиентов
Новая мультиварка Philips раскрывает всю пользу ингредиентов благодаря усовершенствованной технологии нагрева блюда. В комплект входит кулинарная книга на 65 рецептов. Здоровое питание каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ощутите все богатство вкуса и пользу ингредиентов
Новая мультиварка Philips раскрывает всю пользу ингредиентов благодаря усовершенствованной технологии нагрева блюда. В комплект входит кулинарная книга на 65 рецептов. Здоровое питание каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Ощутите все богатство вкуса и пользу ингредиентов
Новая мультиварка Philips раскрывает всю пользу ингредиентов благодаря усовершенствованной технологии нагрева блюда. В комплект входит кулинарная книга на 65 рецептов. Здоровое питание каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ощутите все богатство вкуса и пользу ингредиентов
Новая мультиварка Philips раскрывает всю пользу ингредиентов благодаря усовершенствованной технологии нагрева блюда. В комплект входит кулинарная книга на 65 рецептов. Здоровое питание каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Функция "Мой рецепт" позволяет легко сохранять выбранные настройки для повторного приготовления любимых блюд и обработки ингредиентов.
Усовершенствованная технология нагрева для обработки ингредиентов и приготовления различных блюд.
Равномерное распределение тепла благодаря технологии 3D-нагрева.
22 автоматических предустановленных программы с оптимальными настройками температуры и нагрева обеспечивают превосходные результаты при обработке ингредиентов и приготовлении различных блюд. Функция "Мой рецепт" для повторного приготовления любимых блюд.
Удобный в программировании таймер отсрочки старта до 24 часов позволяет готовить блюда к заданному времени.
Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине
Аксессуары
Общие характеристики
Забота об окружающей среде
Технические характеристики