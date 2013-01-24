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Avance Collection

Мультиварка

HD4749/03
Общая оценка / 5
  • Ощутите все богатство вкуса и пользу ингредиентов Ощутите все богатство вкуса и пользу ингредиентов Ощутите все богатство вкуса и пользу ингредиентов
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    Avance Collection Мультиварка

    HD4749/03
    Общая оценка / 5

    Ощутите все богатство вкуса и пользу ингредиентов

    Новая мультиварка Philips раскрывает всю пользу ингредиентов благодаря усовершенствованной технологии нагрева блюда. В комплект входит кулинарная книга на 70 рецептов. Здоровое питание каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    Avance Collection Мультиварка

    Ощутите все богатство вкуса и пользу ингредиентов

    Новая мультиварка Philips раскрывает всю пользу ингредиентов благодаря усовершенствованной технологии нагрева блюда. В комплект входит кулинарная книга на 70 рецептов. Здоровое питание каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    Ощутите все богатство вкуса и пользу ингредиентов

    Новая мультиварка Philips раскрывает всю пользу ингредиентов благодаря усовершенствованной технологии нагрева блюда. В комплект входит кулинарная книга на 70 рецептов. Здоровое питание каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    Avance Collection Мультиварка

    Ощутите все богатство вкуса и пользу ингредиентов

    Новая мультиварка Philips раскрывает всю пользу ингредиентов благодаря усовершенствованной технологии нагрева блюда. В комплект входит кулинарная книга на 70 рецептов. Здоровое питание каждый день. Узнать обо всех преимуществах

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      Толстостенная емкость 1,8 мм с нанокерамическим покрытием ProKeram

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Емкость с антипригарным покрытием
        • Буклет с рецептами
        • Поддон/корзина для приготовления на пару

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Функция сохранения настроек
        • Регулировка времени

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Технические характеристики

        Объем
        5  л
        Длина шнура
        1,2  м
        Питание
        890—1070  Вт
        напряжение
        220—240  В

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