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HD6301/90
Вкусно готовить на гриле стало еще проще.
Оцените всю прелесть приготовления на гриле без лишних хлопот. Простые в очистке съемные пластины и функция быстрого нагрева позволят с комфортом пользоваться этим грилем.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Контактный гриль
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Антипригарные пластины и поддон для жира легко извлечь из гриля для удобной очистки.
Благодаря мощности 2200 Вт пластины гриля быстро нагреваются и поддерживают необходимую температуру для идеального результата приготовления.
Устанавливайте идеальную температуру для приготовления сэндвичей, мяса и овощей согласно вашим предпочтениям.
Легко регулируйте высоту верхней панели гриля для приготовления более объемной пищи или открытых сэндвичей.
На большой контактной поверхности гриля хватит места для приготовления сразу нескольких порций.
Что бы вы ни готовили, и приготовление, и очистка станут еще проще благодаря съемных антипригарным пластинам.
Откройте на 180°, чтобы перевернуть сэндвич, или готовьте мясо и овощи сразу с обеих сторон.
Весь жир стекает в специальный поддон, который можно извлечь для удобной очистки.
Закройте и зафиксируйте ручку для безопасной переноски и хранения гриля
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Материалы
Технические характеристики
Дизайн
Обслуживание
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