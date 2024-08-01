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    • Вкусно готовить на гриле стало еще проще. Вкусно готовить на гриле стало еще проще. Вкусно готовить на гриле стало еще проще.
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      Серия 5000 Контактный гриль

      HD6301/90

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Вкусно готовить на гриле стало еще проще.

      Оцените всю прелесть приготовления на гриле без лишних хлопот. Простые в очистке съемные пластины и функция быстрого нагрева позволят с комфортом пользоваться этим грилем.

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      Серия 5000 Контактный гриль

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      этот продукт
      Серия 5000
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      Серия 5000

      Контактный гриль

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      Вкусно готовить на гриле стало еще проще.

      Съемные пластины и большая мощность для оптимального результата

      • Плоская поверхность для приготовления
      • Высокая мощность и отличный результат
      • Регулируемая высота
      • Съемные пластины
      Съемные части для легкой очистки

      Съемные части для легкой очистки

      Антипригарные пластины и поддон для жира легко извлечь из гриля для удобной очистки.

      Высокая мощность для быстрого приготовления

      Высокая мощность для быстрого приготовления

      Благодаря мощности 2200 Вт пластины гриля быстро нагреваются и поддерживают необходимую температуру для идеального результата приготовления.

      Регулировка температуры для идеального результата

      Регулировка температуры для идеального результата

      Устанавливайте идеальную температуру для приготовления сэндвичей, мяса и овощей согласно вашим предпочтениям.

      Регулировка высоты для ваших любимых блюд

      Регулировка высоты для ваших любимых блюд

      Легко регулируйте высоту верхней панели гриля для приготовления более объемной пищи или открытых сэндвичей.

      Большая контактная поверхность для приготовления на всю семью

      Большая контактная поверхность для приготовления на всю семью

      На большой контактной поверхности гриля хватит места для приготовления сразу нескольких порций.

      Съемные антипригарные пластины для удобного приготовления

      Съемные антипригарные пластины для удобного приготовления

      Что бы вы ни готовили, и приготовление, и очистка станут еще проще благодаря съемных антипригарным пластинам.

      Открывается на 180° для приготовления с одной стороны

      Открывается на 180° для приготовления с одной стороны

      Откройте на 180°, чтобы перевернуть сэндвич, или готовьте мясо и овощи сразу с обеих сторон.

      Съемный поддон, в который стекает жир

      Съемный поддон, в который стекает жир

      Весь жир стекает в специальный поддон, который можно извлечь для удобной очистки.

      Ручка с фиксатором для переноски и хранения

      Ручка с фиксатором для переноски и хранения

      Закройте и зафиксируйте ручку для безопасной переноски и хранения гриля

      • Страна изготовления

        Сделано:
        Китай

      • Материалы

        Основной корпус
        PF
        Пластины гриля
        Алюминиевый сплав
        Ручка
        PF
        Кронштейн
        Алюминиевый сплав
        Крышка кронштейна
        Покрытый алюминием лист
        Отражающая пластина
        Покрытый алюминием лист
        Передняя крышка
        PA66
        Панель
        Поликарбонат, прозрачная
        Прозрачные кнопки
        PA66
        Поддон для жира
        PA66
        Декоративная крышка для верхней/передней панели и кнопка регулировки высоты
        Нержавеющая сталь SUS430
        Нагревательный элемент
        Закреплено на отражающей пластине

      • Технические характеристики

        Напряжение
        220–240  V
        Мощность
        1800–2200  W
        Длина шнура
        > 0,8 м контактной поверхности  m
        Частота
        50–60  Hz

      • Дизайн

        Цвет
        Черный

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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