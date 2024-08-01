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    • Вкусная еда на гриле и идеальный результат. Вкусная еда на гриле и идеальный результат. Вкусная еда на гриле и идеальный результат.
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      Серия 7000 Контактный гриль

      HD6307/70

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      Вкусная еда на гриле и идеальный результат.

      Секрет идеального гриля — это правильная температура. Точный выбор температуры и кулинарный термометр обеспечат идеальный результат приготовления любых блюд. Готовьте на гриле любимые блюда — от стейков до рыбы и овощей.

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      Серия 7000 Контактный гриль

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      Серия 7000
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      Серия 7000

      Контактный гриль

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      Вкусная еда на гриле и идеальный результат.

      Щуп-термометр и установки температуры для идеальных результатов

      • Плоская поверхность для приготовления
      • Кулинарный термометр
      • Регулируемые съемные пластины
      • Точное цифровое управление
      Цифровое управление для оптимального результата

      Цифровое управление для оптимального результата

      Точно настраивайте температуру для приготовления сочных и аппетитных блюд. Готовьте на гриле сэндвичи, мясо и овощи согласно вашим предпочтениям.

      8 предустановок для простого приготовления на гриле

      8 предустановок для простого приготовления на гриле

      Наслаждайтесь приготовлением на гриле с 8 предустановками: размораживание, котлета для бургера, рыба, курица, овощи и мясо (3 степеней прожарки).

      Кулинарный термометр для приготовления при оптимальной температуре

      Кулинарный термометр для приготовления при оптимальной температуре

      Готовьте мясо до желаемой кондиции со встроенным кулинарным термометром.

      Таймер для точного приготовления

      Таймер для точного приготовления

      Забудьте о пережаренной пище со встроенным таймером, который завершит приготовление в нужное время.

      Съемные части для легкой очистки

      Съемные части для легкой очистки

      Антипригарные пластины и поддон для жира легко извлечь из гриля для удобной очистки.

      Высокая мощность для быстрого приготовления

      Высокая мощность для быстрого приготовления

      Благодаря мощности 2200 Вт пластины гриля быстро нагреваются и поддерживают необходимую температуру для идеального результата приготовления.

      Регулировка высоты для ваших любимых блюд

      Регулировка высоты для ваших любимых блюд

      Легко регулируйте высоту верхней панели гриля для приготовления более объемной пищи или открытых сэндвичей.

      Большая контактная поверхность для приготовления на всю семью

      Большая контактная поверхность для приготовления на всю семью

      На большой контактной поверхности гриля хватит места для приготовления сразу нескольких порций.

      Съемные антипригарные пластины для удобного приготовления

      Съемные антипригарные пластины для удобного приготовления

      Что бы вы ни готовили, и приготовление, и очистка станут еще проще благодаря съемных антипригарным пластинам.

      Открывается на 180° для приготовления с одной стороны

      Открывается на 180° для приготовления с одной стороны

      Откройте на 180°, чтобы перевернуть сэндвич, или готовьте мясо и овощи сразу с обеих сторон.

      Съемный поддон, в который стекает жир

      Съемный поддон, в который стекает жир

      Весь жир стекает в специальный поддон, который можно извлечь для удобной очистки.

      Ручка с фиксатором для переноски и хранения

      Ручка с фиксатором для переноски и хранения

      Закройте и зафиксируйте ручку для безопасной переноски и хранения гриля

      • Страна изготовления

        Сделано:
        Китай

      • Материалы

        Основной корпус
        PF
        Пластины гриля
        Алюминиевый сплав
        Ручка
        PF
        Кронштейн
        Алюминиевый сплав
        Крышка кронштейна
        Покрытый алюминием лист
        Отражающая пластина
        Покрытый алюминием лист
        Передняя крышка
        PA66V
        Панель
        Поликарбонат, прозрачная
        Прозрачные кнопки
        PA66
        Поддон для жира
        PA66
        Декоративная крышка для верхней/передней панели и кнопка регулировки высоты
        Нержавеющая сталь SUS430
        Нагревательный элемент
        Закреплено на отражающей пластине

      • Технические характеристики

        Напряжение
        220–240  V
        Мощность
        1800–2200  W
        Длина шнура
        > 0,8 м контактной поверхности  m
        Частота
        50–60  Hz

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Черный

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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