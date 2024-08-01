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HD6307/70
Вкусная еда на гриле и идеальный результат.
Секрет идеального гриля — это правильная температура. Точный выбор температуры и кулинарный термометр обеспечат идеальный результат приготовления любых блюд. Готовьте на гриле любимые блюда — от стейков до рыбы и овощей.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Контактный гриль
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Точно настраивайте температуру для приготовления сочных и аппетитных блюд. Готовьте на гриле сэндвичи, мясо и овощи согласно вашим предпочтениям.
Наслаждайтесь приготовлением на гриле с 8 предустановками: размораживание, котлета для бургера, рыба, курица, овощи и мясо (3 степеней прожарки).
Готовьте мясо до желаемой кондиции со встроенным кулинарным термометром.
Забудьте о пережаренной пище со встроенным таймером, который завершит приготовление в нужное время.
Антипригарные пластины и поддон для жира легко извлечь из гриля для удобной очистки.
Благодаря мощности 2200 Вт пластины гриля быстро нагреваются и поддерживают необходимую температуру для идеального результата приготовления.
Легко регулируйте высоту верхней панели гриля для приготовления более объемной пищи или открытых сэндвичей.
На большой контактной поверхности гриля хватит места для приготовления сразу нескольких порций.
Что бы вы ни готовили, и приготовление, и очистка станут еще проще благодаря съемных антипригарным пластинам.
Откройте на 180°, чтобы перевернуть сэндвич, или готовьте мясо и овощи сразу с обеих сторон.
Весь жир стекает в специальный поддон, который можно извлечь для удобной очистки.
Закройте и зафиксируйте ручку для безопасной переноски и хранения гриля
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Материалы
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
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