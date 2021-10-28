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Больше не доступен
HD6360/20
2000 Вт
Двусторонняя пластина: рифленая/гладкая
Контейнер для трав и специй, рецепты
Антипригарные пластины позволяют готовить без добавления масла — теперь Вы можете наслаждаться истинным вкусом пищи
Благодаря наклонной конструкции корпуса жир стекает в поддон для стока жира, что уменьшает выделение дыма и запаха
Пластина снимается: ее можно мыть в посудомоечной машине, что обеспечивает простоту очистки
4.0
из 5
4
Отзывы
shpn1972
28/10/2021
Україна
Корисна річ на кухні, надійний помічник,гарна якіс
Гриль зручно використовувати на кухні,давно мріяли про таку річ, рекомендую всім!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль
Vikuhaa
21/06/2019
Україна
Рада що купила його
Мені дуже подобається він у використанні, швидко та якісно
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль
Koshka
10/04/2019
Україна
Супер
[Employee of philipsglobal] Класно для приготування здорової їжі зоучно мити не бризкає має заїисне скло
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль