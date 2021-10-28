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  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле

Больше не доступен

Avance CollectionНастольный гриль

HD6360/20

4
| (4) Отзывы
Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
Гриль Philips с технологией Taste Infusion обогащает приготовленные продукты ароматами копчения, трав, специй или вина. Гриль оснащен стеклянной крышкой, а при наполнении контейнера водой образуется пар, поэтому мясо на гриле будет еще нежнее.
Посмотреть все преимущества

Блюда с ароматом копчения, трав, специй или вина

Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле

  • 2000 Вт

  • Двусторонняя пластина: рифленая/гладкая

  • Контейнер для трав и специй, рецепты

Антипригарная пластина позволяет готовить без добавления масла

Антипригарная пластина позволяет готовить без добавления масла

Антипригарные пластины позволяют готовить без добавления масла — теперь Вы можете наслаждаться истинным вкусом пищи

Наклонный корпус гриля способствует стоку жира

Наклонный корпус гриля способствует стоку жира

Благодаря наклонной конструкции корпуса жир стекает в поддон для стока жира, что уменьшает выделение дыма и запаха

Простая очистка съемной пластины в посудомоечной машине

Простая очистка съемной пластины в посудомоечной машине

Пластина снимается: ее можно мыть в посудомоечной машине, что обеспечивает простоту очистки

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.0

из 5

4

Отзывы

3
1

28/10/2021

Україна

Україна

Корисна річ на кухні, надійний помічник,гарна якіс

Гриль зручно використовувати на кухні,давно мріяли про таку річ, рекомендую всім!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

21/06/2019

Україна

Україна

Рада що купила його

Мені дуже подобається він у використанні, швидко та якісно

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

10/04/2019

Україна

Україна

Супер

[Employee of philipsglobal] Класно для приготування здорової їжі зоучно мити не бризкає має заїисне скло

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

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