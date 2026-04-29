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Avance Collection Настольный гриль
Больше не доступен
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HD6360/20
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EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Table grill HD6360/20 - English (US)
User Manual Philips Avance Collection Table grill HD6360/20
Все (5)
Можно ли использовать самодельную стружку для копчения?
Какие ингредиенты можно добавлять в резервуар для пара?
Где можно купить стружку для гриля Philips?
Какие способы приготовления можно опробовать с использованием гриля Philips?
Как использовать резервуар для пара при приготовлении блюд на гриле Philips?
Почему жир/сок вытекает на стол/рабочую поверхность во время приготовления на гриле?
Почему индикатор время от времени загорается и гаснет?
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