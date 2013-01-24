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Avance Collection

Гриль для помещений

HD6370/90
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    Avance Collection Гриль для помещений

    HD6370/90
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Вкуснейшие блюда на гриле без дыма

    Гриль без дыма для помещений Philips Indoor — это уникальный прибор, который позволяет наслаждаться вкусными и равномерно прожаренными блюдами круглый год. Современная технология инфракрасного нагрева обеспечивает до 80 % меньше дыма* и минимум брызг. Узнать обо всех преимуществах

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    Avance Collection Гриль для помещений

    Вкуснейшие блюда на гриле без дыма

    Гриль без дыма для помещений Philips Indoor — это уникальный прибор, который позволяет наслаждаться вкусными и равномерно прожаренными блюдами круглый год. Современная технология инфракрасного нагрева обеспечивает до 80 % меньше дыма* и минимум брызг. Узнать обо всех преимуществах

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      Вкуснейшие блюда на гриле без дыма

      благодаря современной технологии нагрева инфракрасными волнами

      • Меньше дыма
      • Технология инфракрасного нагрева
      • Черный, 1600 Вт, литая решетка
      Передовая технология инфракрасного нагрева позволяет снизить количество дыма на 80 %

      Передовая технология инфракрасного нагрева позволяет снизить количество дыма на 80 %

      Передовая технология инфракрасного нагрева и специальные отражатели направляют тепло на решетку и обеспечивают равномерный нагрев блюд, в то же время поднос для жира остается достаточно холодным, чтобы сократить количество дыма и свести к минимуму разбрызгивание жира. Поскольку соотношение жира и воды различается в зависимости от мяса, жарка курицы и говядины будет происходить с меньшим количеством дыма, чем жарка свинины и баранины — при этом количество дыма все равно будет меньше, чем на обычном гриле.

      Алюминиевая решетка с антипригарным покрытием для создания традиционных отметок гриля на мясе

      Алюминиевая решетка с антипригарным покрытием для создания традиционных отметок гриля на мясе

      Прочная литая под давлением алюминиевая решетка позволяет готовить идеальные блюда на гриле

      Съемные детали легко мыть в посудомоечной машине

      Съемные детали легко мыть в посудомоечной машине

      Грили очень трудно отмывать. Но благодаря решетке с антипригарным покрытием очистка прибора занимает меньше минуты. Более того, съемные детали можно мыть в посудомоечной машине. Очистка гриля стала проще, чем когда-либо.

      Жарка мяса с минимумом жира — лишний жир скапливается на большом поддоне для жира

      Жарка мяса с минимумом жира — лишний жир скапливается на большом поддоне для жира

      Мясо не готовится в собственном жире, поскольку он скапливается на специальном поддоне, что обеспечивает малую жирность блюда.

      Простая установка и начало жарки всего за 1 минуту

      Простая установка и начало жарки всего за 1 минуту

      Легко установить, легко использовать. Гриль без дыма для помещений Philips Indoor состоит из двух деталей — решетки и подноса для жира; сборка прибора занимает менее минуты. Минимальное время сборки позволит дольше наслаждаться вкусной жареной пищей.

      Поддерживайте температуру пищи с функцией подогрева

      Поддерживайте температуру пищи с функцией подогрева

      Даже после завершения жарки вы можете поддерживать температуру блюда, переключив гриль в режим подогрева.

      Равномерная прожарка со всех сторон благодаря отражателям особой формы

      При использовании обычных грилей можно часто столкнуться с неравномерной температурой приготовления, которая может привести к обугливанию пищи. Гриль без дыма для помещений Philips Indoor быстро нагревается до постоянной температуры 230 °C, которая идеально подходит для прожарки мяса, и поддерживает ее на протяжении всего процесса приготовления. Идеальная температура позволяет одновременно жарить на гриле разные продукты и без труда достигать равномерной прожарки.

      Мощные источники инфракрасного нагрева обеспечивают нежную прожарку мяса

      Мощные источники инфракрасного нагрева обеспечивают прожарку мяса без обугливания, и внутри оно остается сочным и нежным.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Отделение для хранения шнура
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Технология инфракрасного нагрева
        • Нескользящие ножки
        • Переключатель включение/выключение

      • Технические характеристики

        Мощность
        1600  Вт
        напряжение
        230  В

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        5,6  кг

      • Дизайн

        цвет
        Черный

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