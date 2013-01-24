Передовая технология инфракрасного нагрева позволяет снизить количество дыма на 80 %

Передовая технология инфракрасного нагрева и специальные отражатели направляют тепло на решетку и обеспечивают равномерный нагрев блюд, в то же время поднос для жира остается достаточно холодным, чтобы сократить количество дыма и свести к минимуму разбрызгивание жира. Поскольку соотношение жира и воды различается в зависимости от мяса, жарка курицы и говядины будет происходить с меньшим количеством дыма, чем жарка свинины и баранины — при этом количество дыма все равно будет меньше, чем на обычном гриле.