Вкуснейшие блюда на гриле без дыма
Гриль без дыма для помещений Philips Indoor — это уникальный прибор, который позволяет наслаждаться вкусными и равномерно прожаренными блюдами круглый год. Современная технология инфракрасного нагрева обеспечивает до 80 % меньше дыма* и минимум брызг. Узнать обо всех преимуществах
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Вкуснейшие блюда на гриле без дыма
Гриль без дыма для помещений Philips Indoor — это уникальный прибор, который позволяет наслаждаться вкусными и равномерно прожаренными блюдами круглый год. Современная технология инфракрасного нагрева обеспечивает до 80 % меньше дыма* и минимум брызг. Узнать обо всех преимуществах
Передовая технология инфракрасного нагрева и специальные отражатели направляют тепло на решетку и обеспечивают равномерный нагрев блюд, в то же время поднос для жира остается достаточно холодным, чтобы сократить количество дыма и свести к минимуму разбрызгивание жира. Поскольку соотношение жира и воды различается в зависимости от мяса, жарка курицы и говядины будет происходить с меньшим количеством дыма, чем жарка свинины и баранины — при этом количество дыма все равно будет меньше, чем на обычном гриле.
Прочная литая под давлением алюминиевая решетка позволяет готовить идеальные блюда на гриле
Грили очень трудно отмывать. Но благодаря решетке с антипригарным покрытием очистка прибора занимает меньше минуты. Более того, съемные детали можно мыть в посудомоечной машине. Очистка гриля стала проще, чем когда-либо.
Мясо не готовится в собственном жире, поскольку он скапливается на специальном поддоне, что обеспечивает малую жирность блюда.
Легко установить, легко использовать. Гриль без дыма для помещений Philips Indoor состоит из двух деталей — решетки и подноса для жира; сборка прибора занимает менее минуты. Минимальное время сборки позволит дольше наслаждаться вкусной жареной пищей.
Даже после завершения жарки вы можете поддерживать температуру блюда, переключив гриль в режим подогрева.
При использовании обычных грилей можно часто столкнуться с неравномерной температурой приготовления, которая может привести к обугливанию пищи. Гриль без дыма для помещений Philips Indoor быстро нагревается до постоянной температуры 230 °C, которая идеально подходит для прожарки мяса, и поддерживает ее на протяжении всего процесса приготовления. Идеальная температура позволяет одновременно жарить на гриле разные продукты и без труда достигать равномерной прожарки.
Мощные источники инфракрасного нагрева обеспечивают прожарку мяса без обугливания, и внутри оно остается сочным и нежным.
Общие характеристики
Технические характеристики
Вес и габариты
Дизайн