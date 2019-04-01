Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Белый/оранжевый
Эта компактная кофеварка Philips займет на вашей кухне совсем немного места.
После завершения приготовления кофеварка Philips выключается автоматически, что позволяет сэкономить электроэнергию.
Неиспользуемую часть кабеля можно хранить в отделении под кофеваркой, благодаря чему прибор очень удобно размещать на кухне.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Ждун4ик
01/04/2019
Україна
Класнюча кавоварка
Дуже хороша кавоварка. Легка у використанні, каву готує швидко, мити легко. В мене вже 3 роки, задоволена на всі 100%
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD7140/55 Кавоварка на одну чашку
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD7140/55 Кавоварка на одну чашку