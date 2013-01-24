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    Daily Collection

    Кофеварка на одну чашку

    HD7140/55
    Общая оценка / 5
    • Наслаждайтесь настоящим вкусом кофе вдвоем Наслаждайтесь настоящим вкусом кофе вдвоем Наслаждайтесь настоящим вкусом кофе вдвоем
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      Daily Collection Кофеварка на одну чашку

      HD7140/55
      Общая оценка / 5

      Наслаждайтесь настоящим вкусом кофе вдвоем

      Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным современным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Daily Collection Кофеварка на одну чашку

      Наслаждайтесь настоящим вкусом кофе вдвоем

      Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным современным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения. Узнать обо всех преимуществах

      Наслаждайтесь настоящим вкусом кофе вдвоем

      Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным современным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Daily Collection Кофеварка на одну чашку

      Наслаждайтесь настоящим вкусом кофе вдвоем

      Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным современным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения. Узнать обо всех преимуществах

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Кофеварка на одну чашку

        Итого:

        Наслаждайтесь настоящим вкусом кофе вдвоем

        Компактная и удобная в управлении кофемашина

        • Белый/оранжевый
        Сверхкомпактный дизайн

        Сверхкомпактный дизайн

        Эта компактная кофеварка Philips займет на вашей кухне совсем немного места.

        Отделение для хранения кабеля: удобная организация на кухне

        Отделение для хранения кабеля: удобная организация на кухне

        Неиспользуемую часть кабеля можно хранить в отделении под кофеваркой, благодаря чему прибор очень удобно размещать на кухне.

        Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

        Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

        Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

        Автоматическое выключение

        После завершения приготовления кофеварка Philips выключается автоматически, что позволяет сэкономить электроэнергию.

        Технические характеристики

        • Простой способ приготовления вкусного кофе

          Индикатор уровня воды
          Да
          Можно мыть в посудомоечной машине
          Да

        • Вес и габариты

          Размеры изделия (Д х Г х В)
          262 x 290 x 394  миллиметра
          Объем резервуара для воды
          1,2  л
          Вес продукта
          1,4  кг

        • Общие характеристики

          Простая очистка и обслуживание
          Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

        • Характеристики дизайна

          Цвет
          белый/оранжевый

        • Технические характеристики

          Отделение для хранения шнура
          Да
          Поддерживаемые виды кофе
          Молотый кофе
          Страна изготовления
          • Сделано в Китае.
          • Разработано в Нидерландах
          Мощность
          550  Вт
          Длина шнура
          88  см
          Частота
          50/60  Гц
          напряжение
          220–240  В
          Время приготовления
          < 10  минут(ы)

        • Аксессуары

          Чашки
          2

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