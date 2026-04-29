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Daily Collection Кофеварка на одну чашку
Больше не доступен
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User Manual Philips
Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным современным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения.
Все (4)
Кофеварка Philips издает звуки во время варки кофе
Очистка кофеварки Philips от накипи
Покупка нового кувшина для кофеварки Philips
Как очищать кофеварку Philips от накипи?
Кофе из кофемашины Philips недостаточно крепкий
Держатель фильтра кофеварки Philips переполняется
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