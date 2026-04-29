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Daily Collection Кофеварка на одну чашку

Больше не доступен

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Daily CollectionКофеварка на одну чашку

HD7140/55

Daily Collection Кофеварка на одну чашку

Больше не доступен

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Инструкции и документация

User Manual Philips

  • PDF файл, 564.3 kB
  • 13 March 2026

Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным современным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения.

  • PDF файл
  • 29 March 2026

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