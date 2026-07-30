Автоотключение через 30 минут обеспечивает экономию энергии и безопасность

В соответствии с регламентом ЕС, применимым для всех кофеварок, выпускаемых в Европе, в целях безопасности и экономии энергии кофеварка отключается автоматически через 30 минут после приготовления напитка.