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  • Вкусный кофе — это просто
  • Вкусный кофе — это просто
  • Вкусный кофе — это просто
  • Вкусный кофе — это просто
  • Вкусный кофе — это просто
  • Вкусный кофе — это просто
  • Вкусный кофе — это просто
  • Вкусный кофе — это просто

Daily CollectionКофеварка

HD7432/20

Вкусный кофе — это просто
Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции.
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Функция Aroma Twister для насыщенного вкуса и аромата

Вкусный кофе — это просто

  • Со стеклянным кувшином

  • Компактный дизайн (0,6 л)

  • Черный

Автоотключение через 30 минут обеспечивает экономию энергии и безопасность

Автоотключение через 30 минут обеспечивает экономию энергии и безопасность

В соответствии с регламентом ЕС, применимым для всех кофеварок, выпускаемых в Европе, в целях безопасности и экономии энергии кофеварка отключается автоматически через 30 минут после приготовления напитка.

Функция Aroma Twister перемешивает кофе для достижения оптимального вкуса

Функция Aroma Twister перемешивает кофе для достижения оптимального вкуса

Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.

Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

Технические характеристики

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