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    Daily Collection

    Кофемашина

    HD7432/20
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Превосходный вкус кофе Превосходный вкус кофе Превосходный вкус кофе
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      Daily Collection Кофемашина

      HD7432/20
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Превосходный вкус кофе

      Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах

      Daily Collection Кофемашина

      Превосходный вкус кофе

      Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах

      Превосходный вкус кофе

      Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах

      Daily Collection Кофемашина

      Превосходный вкус кофе

      Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Кофемашина

        Итого:

        Превосходный вкус кофе

        Функция Aroma twister для насыщенного вкуса и аромата

        • Со стеклянным кувшином
        • Компактный размер (0,6 л)
        • Черный
        Автоотключение через 30 минут обеспечивает экономию энергии и безопасность

        Автоотключение через 30 минут обеспечивает экономию энергии и безопасность

        В соответствии с регламентом ЕС, применимым для всех кофеварок, выпускаемых в Европе, в целях безопасности и экономии энергии кофеварка отключается автоматически через 30 минут после приготовления напитка. Если вы хотите, чтобы кофе дольше оставался горячим, Philips предлагает кофемашины с термокувшином.

        Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств

        Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств

        Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.

        Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

        Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

        Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

        LED-подсветка выключателя загорается при включении кофеварки

        LED-подсветка выключателя загорается при включении кофеварки

        Красный индикатор на кнопке включения загорается при включении кофеварки.

        Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

        Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

        Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

        Компактный дизайн и емкость на 2–7 чашек

        Компактный дизайн и емкость на 2–7 чашек

        Эта кофеварка рассчитана на приготовление 2–7 чашек кофе (максимальный объем — 0,6 л). Чрезвычайно компактный дизайн прибора позволяет сэкономить место на кухне.

        Индикатор уровня воды для удобного наполнения

        Индикатор уровня воды для удобного наполнения

        Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Страна изготовления

          Длина шнура
          0,85 m
          Комплектация
          Стеклянный кувшин
          Напряжение
          220–240 V
          Подходит для
          Молотый кофе
          Размеры упаковки (Д x Ш x В)
          218 x 198 x 290 mm
          Сделано в
          Китае
          Цвет
          Черный
          Вес, включая упаковку
          2,69 kg
          Простая очистка и обслуживание
          • Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
          • Съемный держатель фильтра
          Размеры изделия (Ш x Г x В)
          210 x 172 x 270 mm
          Частота
          50—60 Hz
          Вместительный резервуар для воды
          0,6 L
          Вместительный резервуар для воды
          Up to 7 cups
          Удобное и простое использование
          • Индикатор уровня воды
          • Система "капля-стоп"
          • Автоматическое отключение
          Кофейные напитки
          Кофе американо
          Время приготовления для кувшина
          10 minute(s)

        • Вес и размеры

          Вес изделия
          1,11 kg

        • Социальная ответственность

          Потребляемая мощность при заваривании
          750 W

        • Обработка

          Материал основного корпуса
          Пластик
          Материал резервуара для воды
          Пластик

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