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HD7432/20
Со стеклянным кувшином
Компактный дизайн (0,6 л)
Черный
В соответствии с регламентом ЕС, применимым для всех кофеварок, выпускаемых в Европе, в целях безопасности и экономии энергии кофеварка отключается автоматически через 30 минут после приготовления напитка.
Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
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