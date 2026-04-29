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Daily Collection Кофеварка
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User Manual Philips Daily Collection Coffee maker
Все (4)
Кофеварка Philips издает звуки во время варки кофе
Очистка кофеварки Philips от накипи
Покупка нового кувшина для кофеварки Philips
Как очищать кофеварку Philips от накипи?
После завершения цикла приготовления из кофеварки Philips продолжают поступать капли.
Держатель фильтра кофеварки Philips переполняется
Кофе из кофемашины Philips недостаточно крепкий
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