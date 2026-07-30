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  • Свежий вкус кофейных зерен в каждой чашке.
  • Свежий вкус кофейных зерен в каждой чашке.
  • Свежий вкус кофейных зерен в каждой чашке.
  • Свежий вкус кофейных зерен в каждой чашке.
  • Свежий вкус кофейных зерен в каждой чашке.
  • Свежий вкус кофейных зерен в каждой чашке.

Philips All-in-1 BrewКапельная кофеварка со встроенной кофемолкой

HD7900/50

Свежий вкус кофейных зерен в каждой чашке.
Вкусный кофе из свежемолотых зерен прямо у вас дома с кофеваркой Philips All-in-One Brew со встроенной кофемолкой. Приготовьте полный кувшин для всей семьи или одну чашку прямо в вашу любимую кружку или термостакан – в любое время. Легко переключайтесь между двумя типами зерен благодаря двойному контейнеру, выбирайте предпочтительную интенсивность, и кофеварка обеспечит идеальное соотношение кофе и воды каждый раз с функцией Smart Dosing. От свежих зерен до вашей чашки за считанные минуты, с неизменно превосходным результатом.
Посмотреть все преимущества

Вкусный кофе, простой в приготовлении.

Свежий вкус кофейных зерен в каждой чашке.

  • Всегда идеальный кофе в любую чашку, кружку или кувшин

  • Легко смешивайте или переключайтесь между двумя типами зерен

  • Компактный дизайн со съемным резервуаром для воды

Варите кофе в кувшин, чашку*, кружку* или стакан** с системой варки All-in-1

Варите кофе в кувшин, чашку*, кружку* или стакан** с системой варки All-in-1

All-in-1 Brew позволяет готовить кофе в стеклянный кувшин или прямо в вашу любимую чашку*, кружку* или термостакан** для удобного употребления в дороге.

Умный дозатор: всегда идеальное соотношение воды и кофе

Умный дозатор: всегда идеальное соотношение воды и кофе

Умный дозатор обеспечивает всегда идеальное соотношение воды и кофе, чтобы вам не приходилось думать об этом или подливать воду. Всегда идеальный кофе без ощущения водянистости или кислинки.

Варка айс-кофе для прохлады в летний сезон

Варка айс-кофе для прохлады в летний сезон

Кофе на все случаи жизни! Наслаждайтесь согревающим кофе зимой и айс-кофе в летние деньки.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Чашка должна быть стеклянной или керамической.

      2. Макс. высота стакана 10 см.

      3. Только в режиме кувшина.