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HD7900/50
Всегда идеальный кофе в любую чашку, кружку или кувшин
Легко смешивайте или переключайтесь между двумя типами зерен
Компактный дизайн со съемным резервуаром для воды
All-in-1 Brew позволяет готовить кофе в стеклянный кувшин или прямо в вашу любимую чашку*, кружку* или термостакан** для удобного употребления в дороге.
Умный дозатор обеспечивает всегда идеальное соотношение воды и кофе, чтобы вам не приходилось думать об этом или подливать воду. Всегда идеальный кофе без ощущения водянистости или кислинки.
Кофе на все случаи жизни! Наслаждайтесь согревающим кофе зимой и айс-кофе в летние деньки.
Отзывы
Чашка должна быть стеклянной или керамической.
Макс. высота стакана 10 см.
Только в режиме кувшина.