Свежий вкус кофейных зерен в каждой чашке.

Вкусный кофе из свежемолотых зерен прямо у вас дома с кофеваркой Philips All-in-One Brew со встроенной кофемолкой. Приготовьте полный кувшин для всей семьи или одну чашку прямо в вашу любимую кружку или термостакан – в любое время. Легко переключайтесь между двумя типами зерен благодаря двойному контейнеру, выбирайте предпочтительную интенсивность, и кофеварка обеспечит идеальное соотношение кофе и воды каждый раз с функцией Smart Dosing. От свежих зерен до вашей чашки за считанные минуты, с неизменно превосходным результатом.