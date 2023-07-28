Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    All-in-1 Brew

    Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой

    HD7900
    Общая оценка / 5
    • Свежий вкус кофейных зерен в каждой чашке. Свежий вкус кофейных зерен в каждой чашке. Свежий вкус кофейных зерен в каждой чашке.
      -{discount-value}

      All-in-1 Brew Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой

      HD7900
      Общая оценка / 5

      Свежий вкус кофейных зерен в каждой чашке.

      Вкусный кофе из свежих зерен: приготовьте целый кувшин на всю семью или одну порцию для послеобеденного перерыва. Выберите интенсивность, и кофемашина нальет точный объем кофе, приготовленный при идеальной температуре. Узнать обо всех преимуществах

      All-in-1 Brew Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой

      Свежий вкус кофейных зерен в каждой чашке.

      Вкусный кофе из свежих зерен: приготовьте целый кувшин на всю семью или одну порцию для послеобеденного перерыва. Выберите интенсивность, и кофемашина нальет точный объем кофе, приготовленный при идеальной температуре. Узнать обо всех преимуществах

      Свежий вкус кофейных зерен в каждой чашке.

      Вкусный кофе из свежих зерен: приготовьте целый кувшин на всю семью или одну порцию для послеобеденного перерыва. Выберите интенсивность, и кофемашина нальет точный объем кофе, приготовленный при идеальной температуре. Узнать обо всех преимуществах

      All-in-1 Brew Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой

      Свежий вкус кофейных зерен в каждой чашке.

      Вкусный кофе из свежих зерен: приготовьте целый кувшин на всю семью или одну порцию для послеобеденного перерыва. Выберите интенсивность, и кофемашина нальет точный объем кофе, приготовленный при идеальной температуре. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        All-in-1 Brew

        All-in-1 Brew

        Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой

        - {discount-value}

        Итого:

        Свежий вкус кофейных зерен в каждой чашке.

        Вкусный кофе, простой в приготовлении.

        • Двойной контейнер для зерен
        • Постоянный фильтр
        • Ложка с дозатором
        Встроенная кофемолка с регулируемым уровнем помола

        Встроенная кофемолка с регулируемым уровнем помола

        Встроенные жернова конической формы позволяют регулировать уровень помола для оптимального раскрытия аромата кофейных зерен. Кофемолку можно отключить, если вы покупаете уже молотый кофе.

        Варите кофе в кувшин, чашку*, кружку* или стакан** с системой варки All-in-1

        Варите кофе в кувшин, чашку*, кружку* или стакан** с системой варки All-in-1

        All-in-1 Brew позволяет варить кофе в стеклянный или термокувшин либо сразу в вашу любимую чашку*, кружку* или дорожный стакан**, если вы любите пить кофе по пути на работу.

        Умный дозатор: всегда идеальное соотношение воды и кофе

        Умный дозатор: всегда идеальное соотношение воды и кофе

        Умный дозатор обеспечивает всегда идеальное соотношение воды и кофе, чтобы вам не приходилось думать об этом или подливать воду. Всегда идеальный кофе без ощущения водянистости или кислинки.

        Съемный двойной контейнер для зерен для создания блендов и переключения между разновидностями кофе

        Съемный двойной контейнер для зерен для создания блендов и переключения между разновидностями кофе

        Съемный двойной контейнер для зерен с технологией Aroma Seal позволяет хранить и смешивать сразу два вида кофейных зерен либо переключаться между блендами с кофеином и без. Его легко чистить благодаря входящей в комплект щетке, а также легко пополнять.

        Постоянный фильтр для оптимальной длительности экстракции и минимума отходов

        Постоянный фильтр для оптимальной длительности экстракции и минимума отходов

        Постоянный фильтр можно использовать в течение множества сеансов варки. Он обеспечивает оптимальную длительность экстракции для идеального раскрытия аромата и вкуса. Такой фильтр устраняет потребность в использовании расходных бумажных фильтров.

        С комфортом пополняйте резервуар водой сразу на 10 порций

        С комфортом пополняйте резервуар водой сразу на 10 порций

        Умный дозатор позволит не пополнять резервуар водой после каждого приготовления. Резервуар оснащен метками на 10 порций и удобной ручкой, которая позволяет легко снимать его с прибора и держать под краном.

        Варка айс-кофе для прохлады в летний сезон

        Варка айс-кофе для прохлады в летний сезон

        Кофе на все случаи жизни! Наслаждайтесь согревающим кофе зимой и айс-кофе в летние деньки.

        Компактная конструкция для установки на столешнице под кухонными шкафчиками

        Компактная конструкция для установки на столешнице под кухонными шкафчиками

        Легко поместится между столешницей и кухонным шкафчиком благодаря продуманной компактной конструкции без ущерба для емкости.

        Индивидуальная настройка кофе на LED-дисплее

        Индивидуальная настройка кофе на LED-дисплее

        Удобный LED-дисплей. Регулируйте интенсивность (1–3), количество чашек (1–10) и уровень помола. Наслаждайтесь кофе, который считаете идеальным, при оптимальной температуре варки.

        Программируйте время начала варки кофе

        Программируйте время начала варки кофе

        На LED-дисплее отображается программа варки с таймером. Укажите на кофемашине время начала приготовления кофе, чтобы с утра вас будил аромат любимого бленда.

        Функция Aroma twister для оптимального вкуса

        Функция Aroma twister для оптимального вкуса

        Функция Aroma twister обеспечивает циркуляцию аромата в кувшине для оптимального вкуса кофе.

        Экономия энергии, безопасное автоотключение и режим поддержания температуры

        Экономия энергии, безопасное автоотключение и режим поддержания температуры

        Экономия энергии, безопасное автоотключение и функция поддержания температуры. Кофемашина может автоматически отключаться по окончании варки или поддерживать температуру кофе даже спустя 5 часов.

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Китай

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Стеклянный кувшин
          • Щеточка для чистки
          • Ложка
          • Постоянный фильтр

        • Технические характеристики

          Напряжение
          220–240  В
          Длина шнура
          0,8+/-0,05  м
          Частота
          50–60  Гц
          Объем резервуара для воды
          1,25 л
          Емкость контейнера для зерен
          450 мл
          Время варки для кувшина
          11 минут

        • Дизайн

          цвет
          Черный и серебристый
          Корпус
          Нержавеющая сталь и пластик

        • Вес и габариты

          Вес, включая упаковку
          6,04  кг
          Размеры изделия (Ш x Г x В)
          277 * 245 * 434  миллиметра
          Размеры упаковки (Ш x Г x В)
          282 * 328 * 484 мм

        • Общие характеристики

          Защита от протекания
          Да
          Тип дисплея
          светодиодный
          Размер фильтра
          1x4
          Функция поддержания температуры
          Программируется, до 5 часов
          Функция таймера
          Да
          Автоотключение
          Да
          Варка в кувшин или прямо в кружку
          Да
          Оповещение о необходимости очистки от накипи и функция очистки
          Да
          Встроенная кофемолка
          Да
          Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
          Стеклянный кувшин, крышка кувшина, держатель фильтра и постоянный фильтр
          Съемный контейнер для зерен
          Да, два раздельных
          Съемный резервуар для воды
          Да
          Aroma twister
          Да

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • Чашка должна быть стеклянной или керамической.
            • *Макс. высота стакана 10 см.
            • **Только в режиме кувшина.

            Способы оплаты:

            Оплата при получении товара  

            Быстрые ссылки:

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips
            Контакты

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.