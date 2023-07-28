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Свежий вкус кофейных зерен в каждой чашке.
Вкусный кофе из свежих зерен: приготовьте целый кувшин на всю семью или одну порцию для послеобеденного перерыва. Выберите интенсивность, и кофемашина нальет точный объем кофе, приготовленный при идеальной температуре. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свежий вкус кофейных зерен в каждой чашке.
Вкусный кофе из свежих зерен: приготовьте целый кувшин на всю семью или одну порцию для послеобеденного перерыва. Выберите интенсивность, и кофемашина нальет точный объем кофе, приготовленный при идеальной температуре. Узнать обо всех преимуществах
Свежий вкус кофейных зерен в каждой чашке.
Вкусный кофе из свежих зерен: приготовьте целый кувшин на всю семью или одну порцию для послеобеденного перерыва. Выберите интенсивность, и кофемашина нальет точный объем кофе, приготовленный при идеальной температуре. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свежий вкус кофейных зерен в каждой чашке.
Вкусный кофе из свежих зерен: приготовьте целый кувшин на всю семью или одну порцию для послеобеденного перерыва. Выберите интенсивность, и кофемашина нальет точный объем кофе, приготовленный при идеальной температуре. Узнать обо всех преимуществах
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой
Итого:
Встроенные жернова конической формы позволяют регулировать уровень помола для оптимального раскрытия аромата кофейных зерен. Кофемолку можно отключить, если вы покупаете уже молотый кофе.
All-in-1 Brew позволяет варить кофе в стеклянный или термокувшин либо сразу в вашу любимую чашку*, кружку* или дорожный стакан**, если вы любите пить кофе по пути на работу.
Умный дозатор обеспечивает всегда идеальное соотношение воды и кофе, чтобы вам не приходилось думать об этом или подливать воду. Всегда идеальный кофе без ощущения водянистости или кислинки.
Съемный двойной контейнер для зерен с технологией Aroma Seal позволяет хранить и смешивать сразу два вида кофейных зерен либо переключаться между блендами с кофеином и без. Его легко чистить благодаря входящей в комплект щетке, а также легко пополнять.
Постоянный фильтр можно использовать в течение множества сеансов варки. Он обеспечивает оптимальную длительность экстракции для идеального раскрытия аромата и вкуса. Такой фильтр устраняет потребность в использовании расходных бумажных фильтров.
Умный дозатор позволит не пополнять резервуар водой после каждого приготовления. Резервуар оснащен метками на 10 порций и удобной ручкой, которая позволяет легко снимать его с прибора и держать под краном.
Кофе на все случаи жизни! Наслаждайтесь согревающим кофе зимой и айс-кофе в летние деньки.
Легко поместится между столешницей и кухонным шкафчиком благодаря продуманной компактной конструкции без ущерба для емкости.
Удобный LED-дисплей. Регулируйте интенсивность (1–3), количество чашек (1–10) и уровень помола. Наслаждайтесь кофе, который считаете идеальным, при оптимальной температуре варки.
На LED-дисплее отображается программа варки с таймером. Укажите на кофемашине время начала приготовления кофе, чтобы с утра вас будил аромат любимого бленда.
Функция Aroma twister обеспечивает циркуляцию аромата в кувшине для оптимального вкуса кофе.
Экономия энергии, безопасное автоотключение и функция поддержания температуры. Кофемашина может автоматически отключаться по окончании варки или поддерживать температуру кофе даже спустя 5 часов.
Страна изготовления
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Обслуживание
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