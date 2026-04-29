КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Philips All-in-1 Brew Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой

Поддержка

Philips All-in-1 BrewКапельная кофеварка со встроенной кофемолкой

HD7900/50

Philips All-in-1 Brew Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 633.3 kB
  • 13 March 2026

Вкусный кофе из свежемолотых зерен прямо у вас дома с кофеваркой Philips All-in-One Brew со встроенной кофемолкой. Приготовьте полный кувшин для всей семьи или одну чашку прямо в вашу любимую кружку или термостакан – в любое время. Легко переключайтесь между двумя типами зерен благодаря двойному контейнеру, выбирайте предпочтительную интенсивность, и кофеварка обеспечит идеальное соотношение кофе и воды каждый раз с функцией Smart Dosing. От свежих зерен до вашей чашки за считанные минуты, с неизменно превосходным результатом.

  • PDF файл
  • 6 August 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь