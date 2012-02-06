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Рожковая кофеварка
Итого:
Специальный фильтр Crema гарантирует великолепную стойкую кофейную пену, какой бы сорт кофе вы ни выбрали.
Удобство использования: вы можете приготовить молотый кофе или кофе из фильтр-пакетов
Высокое давление позволяет раскрыть весь аромат молотого кофе
Эта функция позволяет не только хранить чашки и стаканы для эспрессо на эспрессо-кофемашине, но и подогревает их, позволяя аромату раскрыться в полной мере и сохранить температуру
Если необходимо добавить кофе или воды, очистить фильтр или поддон — все отсеки находятся в прямом доступе для максимального удобства.
Материалы премиум-класса для длительного срока службы и простоты очистки.
Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!
Вес и размеры
Конструкция
Характеристики
Технические характеристики
Обслуживание
Логистические данные
Емкость для воды
Технические данные
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