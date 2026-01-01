Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
HD8327/09
Настоящий итальянский эспрессо каждый день
С рожковой кофеваркой Saeco ценители традиционного способа приготовления кофе смогут каждый день наслаждаться идеальным эспрессо. Запатентованный напорный фильтр Crema каждый раз гарантирует великолепную стойкую пену.
Классический капучинатор
Нержавеющая сталь
Специальный фильтр Crema гарантирует великолепную стойкую кофейную пену, какой бы сорт кофе вы ни выбрали.
Удобство использования: вы можете приготовить молотый кофе или кофе из фильтр-пакетов
Высокое давление позволяет раскрыть весь аромат молотого кофе
Отзывы