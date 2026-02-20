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Philips Saeco Poemia Рожковая эспрессо-кофеварка

Больше не доступен

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Philips Saeco PoemiaРожковая эспрессо-кофеварка

HD8327/09

Philips Saeco Poemia Рожковая эспрессо-кофеварка

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of conformity Philips Poemia Manual Espresso machine HD8327/09 - English (US)

  • PDF файл, 24.5 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Poemia Manual Espresso machine

  • PDF файл, 2.2 MB
  • 13 March 2026

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