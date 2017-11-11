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Наслаждайтесь ароматом ваших любимых кофейных зерен
Вы можете перемолоть новую порцию зерен для каждой чашки, полностью раскрывая их вкус, благодаря керамическим жерновам, которые не перегревают зерна. При помощи ручного капучинатора вы без труда сможете приготовить деликатную молочную пену для вашего кофе.
Приготовление 2 видов кофе
Классический капучинатор
Черный
Регулируемая кофемолка, 5 степеней
Приготовьте одну или сразу две порции превосходного эспрессо, сваренного из свежемолотых кофейных зерен, просто нажав на кнопку и подождав несколько секунд.
Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.
Выберите одну из пяти степеней помола на ваш вкус — от самого тонкого для приготовления насыщенного крепкого эспрессо до самого грубого для более легкого вкуса.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Юльчик
11/11/2017
Україна
Крутая кофемашина
Очень довольны кофемашиной. Каждое утро у меня капучино, а как пахнет вся квартира запахом кофе это просто бомба.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2000 Series HD8653/41 Super-automatic espresso machine
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2000 Series HD8653/41 Super-automatic espresso machine
Frine
10/04/2019
Україна
за свою цену - это лучшая машина в своем классе)
Такая кофемашина у нас уже 3 года работает, красавица и труженница) Я часто из дома работаю и дома поэтому кофе пью часто, 3-4 чашки эспрессо в день только на меня + 2-3 на мужа. И вообще никаких нареканий за эти годы! Если ухаживать за ней так, как написано в инструкции, выбрать хорошее зерно для дома и отрегулировать размер помола - то кофе как в венских кофейнях) Под настроение использую капучинатор и делаю себе капучино на миндальном молоке - насадка достойно это делает. В общем, если кто думает брать кофемашину для дома и не париться - это вариант. Единственное, нужно место на столешнице - машина не маленькая.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2000 Series HD8653/01 Super-automatic espresso machine
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2000 Series HD8653/01 Super-automatic espresso machine