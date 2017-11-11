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  • Standard Product Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8653/01
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8653/01
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  • Standard Product Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8653/01
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8653/01
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8653/01

Больше не доступен

2000 SeriesАвтоматическая кофемашина

HD8653/01

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Наслаждайтесь ароматом ваших любимых кофейных зерен

Вы можете перемолоть новую порцию зерен для каждой чашки, полностью раскрывая их вкус, благодаря керамическим жерновам, которые не перегревают зерна. При помощи ручного капучинатора вы без труда сможете приготовить деликатную молочную пену для вашего кофе.

Посмотреть все преимущества

Совершенный вкус благодаря керамической кофемолке Saeco

Наслаждайтесь ароматом ваших любимых кофейных зерен

  • Приготовление 2 видов кофе

  • Классический капучинатор

  • Черный

  • Регулируемая кофемолка, 5 степеней

Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен простым нажатием кнопки

Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен простым нажатием кнопки

Приготовьте одну или сразу две порции превосходного эспрессо, сваренного из свежемолотых кофейных зерен, просто нажав на кнопку и подождав несколько секунд.

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

Регулируемые настройки помола для идеального вкуса кофе

Регулируемые настройки помола для идеального вкуса кофе

Выберите одну из пяти степеней помола на ваш вкус — от самого тонкого для приготовления насыщенного крепкого эспрессо до самого грубого для более легкого вкуса.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

11/11/2017

Україна

Україна

Крутая кофемашина

Очень довольны кофемашиной. Каждое утро у меня капучино, а как пахнет вся квартира запахом кофе это просто бомба.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2000 Series HD8653/41 Super-automatic espresso machine

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2000 Series HD8653/41 Super-automatic espresso machine

10/04/2019

Україна

Україна

за свою цену - это лучшая машина в своем классе)

Такая кофемашина у нас уже 3 года работает, красавица и труженница) Я часто из дома работаю и дома поэтому кофе пью часто, 3-4 чашки эспрессо в день только на меня + 2-3 на мужа. И вообще никаких нареканий за эти годы! Если ухаживать за ней так, как написано в инструкции, выбрать хорошее зерно для дома и отрегулировать размер помола - то кофе как в венских кофейнях) Под настроение использую капучинатор и делаю себе капучино на миндальном молоке - насадка достойно это делает. В общем, если кто думает брать кофемашину для дома и не париться - это вариант. Единственное, нужно место на столешнице - машина не маленькая.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2000 Series HD8653/01 Super-automatic espresso machine

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2000 Series HD8653/01 Super-automatic espresso machine

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  • • Скидка -10% за подписку
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