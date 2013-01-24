Насладитесь прекрасным вкусом капучино
Средство для очистки контуров подачи молока Philips поддерживает чистоту каналов кофемашины и капучинатора. Оно эффективно удаляет остатки молока со всех элементов. Процедуру очистки рекомендуется выполнять один раз в месяц. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насладитесь прекрасным вкусом капучино
Средство для очистки контуров подачи молока Philips поддерживает чистоту каналов кофемашины и капучинатора. Оно эффективно удаляет остатки молока со всех элементов. Процедуру очистки рекомендуется выполнять один раз в месяц. Узнать обо всех преимуществах
Насладитесь прекрасным вкусом капучино
Средство для очистки контуров подачи молока Philips поддерживает чистоту каналов кофемашины и капучинатора. Оно эффективно удаляет остатки молока со всех элементов. Процедуру очистки рекомендуется выполнять один раз в месяц. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насладитесь прекрасным вкусом капучино
Средство для очистки контуров подачи молока Philips поддерживает чистоту каналов кофемашины и капучинатора. Оно эффективно удаляет остатки молока со всех элементов. Процедуру очистки рекомендуется выполнять один раз в месяц. Узнать обо всех преимуществах
Средство для очистки контуров подачи молока позволяет тщательно удалить остатки молока, которые могут влиять на вкус напитка.
Предотвращает засорение каналов подачи молока
Регулярная очистка продлевает срок службы деталей для взбивания молока.
Используйте только расходные материалы Philips, чтобы продлить срок службы кофемашины. Для кофемашин Philips и Saeco рекомендуются только расходные материалы Philips.
Страна изготовления
Технические характеристики
Вес и габариты