КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Насладитесь прекрасным вкусом капучино
  • Насладитесь прекрасным вкусом капучино
  • Насладитесь прекрасным вкусом капучино
  • Насладитесь прекрасным вкусом капучино

Пакетики средства для очистки контуров подачи молока

CA6705/10

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Насладитесь прекрасным вкусом капучино
Средство для чистки системы подачи молока позволяет эффективно удалять остатки молока из системы подачи молока эспрессо-кофемашины или вспенивателя молока. Чтобы обеспечить долгий срок службы приборов Philips и Saeco их безопасное использование, применяйте средство для очистки системы подачи молока производства исключительно компании Philips.
Посмотреть все преимущества
Совместимые продукты
Серия 3300

Серия 3300
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP3347/90

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

SM8780/00

Xelsis Suprema

Xelsis Suprema
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

SM8889/00

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

SM6685/00

Эспрессо-кофемашина Philips

Эспрессо-кофемашина Philips
Panarello 800 | Черный | 2 кофейных напитка

EP0820/00

GranAroma

GranAroma
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

SM6480/00

GranAroma

GranAroma
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

SM6585/00

Серия 1200

Серия 1200
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP1223/00

Серия 2200

Серия 2200
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP2224/40

Philips 4300 Series

Philips 4300 Series
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP4343/70

Сохраняйте контуры подачи молока в безупречной чистоте

Насладитесь прекрасным вкусом капучино

  • Как и CA6705/60

  • Для 6 применений — ежемесячно

  • Продление срока службы кофемашины

  • Насладитесь прекрасным вкусом кофе

Теперь вкус любимого напитка станет еще лучше

Теперь вкус любимого напитка станет еще лучше

Средство для очистки контуров подачи молока позволяет тщательно удалить остатки молока, которые могут влиять на вкус напитка.

Предотвращает засорение каналов подачи молока

Предотвращает засорение каналов подачи молока

Предотвращает засорение каналов подачи молока

Регулярная очистка продлевает срок службы деталей для взбивания молока

Регулярная очистка продлевает срок службы деталей для взбивания молока

Регулярная очистка продлевает срок службы деталей для взбивания молока.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

22/04/2021

Україна

Україна

Ніжна молочна пінка

Кавовою машиною користуюсь більше як рік часу, вирішила купити цей засіб для очистки молочника, так як не завжди ідеально вдається помити всі канали для подачі молока. Молочна пінка після застосування цього засобу стала ніжна та кремова. Результатом дуже задоволенна!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока

22/04/2021

Україна

Україна

Отличное средство

Это универсальное чистящее средство для кофемашины. Отлично справляется со своей задачей, удаляются остатки кофе, пены от молока. С ним у меня на чистку машины уходит всего ничего по времени. Залилa, поставилa, подождалa. Cмылa и никаких проблем. Рекомендую

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.