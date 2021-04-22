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EP3347/90
SM8780/00
SM8889/00
SM6685/00
EP0820/00
SM6480/00
SM6585/00
EP1223/00
EP2224/40
EP4343/70
Как и CA6705/60
Для 6 применений — ежемесячно
Продление срока службы кофемашины
Насладитесь прекрасным вкусом кофе
Средство для очистки контуров подачи молока позволяет тщательно удалить остатки молока, которые могут влиять на вкус напитка.
Предотвращает засорение каналов подачи молока
Регулярная очистка продлевает срок службы деталей для взбивания молока.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Vika79
22/04/2021
Україна
Часть акции
Ніжна молочна пінка
Кавовою машиною користуюсь більше як рік часу, вирішила купити цей засіб для очистки молочника, так як не завжди ідеально вдається помити всі канали для подачі молока. Молочна пінка після застосування цього засобу стала ніжна та кремова. Результатом дуже задоволенна!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока
Crystal14
22/04/2021
Україна
Часть акции
Отличное средство
Это универсальное чистящее средство для кофемашины. Отлично справляется со своей задачей, удаляются остатки кофе, пены от молока. С ним у меня на чистку машины уходит всего ничего по времени. Залилa, поставилa, подождалa. Cмылa и никаких проблем. Рекомендую
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока