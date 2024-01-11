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  • Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины
  • Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины
  • Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины
  • Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины
  • Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины
  • Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины

Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

CA6700/10

4.8
| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины
Для обеспечения максимальной производительности кофемашины и для приготовления чашки кофе с превосходным вкусом необходимо регулярно очищать кофемашину от накипи. Чтобы обеспечить долгий срок службы приборов Philips и Saeco их безопасное использование, применяйте средство от накипи производства исключительно компании Philips.
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Серия 5500

Серия 5500
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP5547/90

Серия 3300

Серия 3300
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP3347/90

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

SM8780/00

Xelsis Suprema

Xelsis Suprema
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

SM8889/00

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

SM6685/00

Эспрессо-кофемашина Philips

Эспрессо-кофемашина Philips
Panarello 800 | Черный | 2 кофейных напитка

EP0820/00

GranAroma

GranAroma
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

SM6480/00

GranAroma

GranAroma
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

SM6585/00

Серия 1200

Серия 1200
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP1223/00

Серия 2200

Серия 2200
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP2224/40

Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины

  • Аналогично CA6700/00

  • 1 цикл очистки от накипи

  • Продление срока службы кофемашины

  • Улучшает вкус кофе

Тщательная очистка от накипи для долгого срока службы кофемашины

Тщательная очистка от накипи для долгого срока службы кофемашины

Средство для очистки от накипи Philips промывает все контуры подачи воды в кофемашине.

Защищает систему от накопления известкового налета

Защищает систему от накопления известкового налета

В воде, которая проходит через кофемашину, всегда содержится известковый осадок. Специальное средство для очистки от накипи помогает защитить прибор от образования известкового налета, который ухудшает вкус и аромат кофе. Это эффективный, безопасный и простой способ очистки.

Средство для удаления накипи, одобренное Philips

Средство для удаления накипи, одобренное Philips

Эксклюзивная формула средства для очистки от накипи кофемашин Philips гарантирует тщательную очистку и бережное обращение с хрупкими внутренними деталями устройства.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.8

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

11/01/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Дуже корисна річ

Дуже шороша і корисна річ яка подовжує безремонтний термін експлуатації кавомашинка

Плюсы

корисний, ефективний

Минусы

немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

27/04/2021

Україна

Україна

Отличное средство для очистки машины

Отличное средство для удаления накипи.Во время использования отсутствует неприятный запах.После использования не оставляет химического привкуса... И при этом качество очистки машины на высшем уровне!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

25/04/2021

Україна

Україна

Відчутно покращує смак кави!

Вже багато років користуємось кавовою машиною Saeco і чистимо її тільки оригінальним засобом для очистки від накипу. Одразу після очистки помітно покращюється смак та якість кавових напоїв. Не потрібно нічого ділити чи розводити, просто залили і машина все робить сама. Щоб машина служила довго рекомендую саме оригінальний засіб від накипу.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

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