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EP5547/90
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SM8889/00
SM6685/00
EP0820/00
SM6480/00
SM6585/00
EP1223/00
EP2224/40
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1 цикл очистки от накипи
Продление срока службы кофемашины
Улучшает вкус кофе
Средство для очистки от накипи Philips промывает все контуры подачи воды в кофемашине.
В воде, которая проходит через кофемашину, всегда содержится известковый осадок. Специальное средство для очистки от накипи помогает защитить прибор от образования известкового налета, который ухудшает вкус и аромат кофе. Это эффективный, безопасный и простой способ очистки.
Эксклюзивная формула средства для очистки от накипи кофемашин Philips гарантирует тщательную очистку и бережное обращение с хрупкими внутренними деталями устройства.
4.8
из 5
6
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
DzRomario
11/01/2024
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Дуже корисна річ
Дуже шороша і корисна річ яка подовжує безремонтний термін експлуатації кавомашинка
Плюсы
корисний, ефективний
Минусы
немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Vl@d
27/04/2021
Україна
Отличное средство для очистки машины
Отличное средство для удаления накипи.Во время использования отсутствует неприятный запах.После использования не оставляет химического привкуса... И при этом качество очистки машины на высшем уровне!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
NAStya001
25/04/2021
Україна
Часть акции
Відчутно покращує смак кави!
Вже багато років користуємось кавовою машиною Saeco і чистимо її тільки оригінальним засобом для очистки від накипу. Одразу після очистки помітно покращюється смак та якість кавових напоїв. Не потрібно нічого ділити чи розводити, просто залили і машина все робить сама. Щоб машина служила довго рекомендую саме оригінальний засіб від накипу.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини