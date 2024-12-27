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  • Насладитесь прекрасным вкусом кофе
  • Насладитесь прекрасным вкусом кофе
  • Насладитесь прекрасным вкусом кофе
  • Насладитесь прекрасным вкусом кофе

Таблетки для удаления масляного налета

CA6704/10

5
| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Насладитесь прекрасным вкусом кофе
Наслаждайтесь свежим кофе, а не налетом! Данное средство удаляет кофейный масляный налет с блока заваривания в кофемашине. Чтобы обеспечить долгий срок службы приборов Philips и Saeco их безопасное использование, применяйте средство для удаления кофейного масляного налета производства исключительно компании Philips.
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Серия 5500
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Xelsis Deluxe
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Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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Эспрессо-кофемашина Philips

Эспрессо-кофемашина Philips
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GranAroma

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Серия 2200

Серия 2200
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP2224/40

Поддерживайте чистоту варочной группы кофемашины

Насладитесь прекрасным вкусом кофе

  • Аналогично CA6704/60

  • Для 6 применений — ежемесячно

  • Продление срока службы кофемашины

  • Насладитесь прекрасным вкусом кофе

Всегда насыщенный вкус кофе

Всегда насыщенный вкус кофе

Регулярное обслуживание кофемашины Philips и Saeco гарантирует превосходный вкус и аромат кофе.

Защищает эспрессо-кофемашину от налета и засоров

Защищает эспрессо-кофемашину от налета и засоров

Наши таблетки для удаления масляного налета устраняют весь масляный налет от кофе, чтобы ваша эспрессо-кофемашина всегда работала эффективно. Рекомендуем выполнять эту процедуру не реже раза в месяц.

Регулярная очистка продлевает срок службы эспрессо-кофемашины

Регулярная очистка продлевает срок службы эспрессо-кофемашины

Продлите срок службы своей эспрессо-кофемашины и раскройте весь ее потенциал. Для стабильно высокой эффективности выполняйте очистку прибора каждый месяц или после 500 чашек кофе

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

27/12/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Найкращий засіб для видалення кавових масел

Чудово очищує кавову машину від кавових масел, завдяки чому кава ще смачніша і подовжується термін експлуатації кавомашини. Однозначно рекомендую для власників кавомашин Philips

Плюсы

Якість, ціна

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

11/01/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

хороша річ для обслуговування касомашини

Легкість використання, продовжує термін користування кавомашиною

Плюсы

легко обслуговувати кавомашину

Минусы

немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

26/04/2021

Україна

Україна

Удобно

Использую только это средство для очистки от масел. Быстро и удобно. Хорошо очищает заварочный блок.

Плюсы

Форма средства. Щадящий состав.

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

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