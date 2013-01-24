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    Таблетки для удаления масляного налета

    CA6704/10
    Общая оценка / 5
    • Насладитесь прекрасным вкусом кофе Насладитесь прекрасным вкусом кофе Насладитесь прекрасным вкусом кофе
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      Таблетки для удаления масляного налета

      CA6704/10
      Общая оценка / 5

      Насладитесь прекрасным вкусом кофе

      Наслаждайтесь вкусом свежего кофе без неприятного осадка! Таблетки для удаления масляного налета помогают удалить жир и масляные следы от кофе с варочной группы кофемашины, чтобы вы всегда могли насладиться вкусом свежего кофе. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Таблетки для удаления масляного налета

      Насладитесь прекрасным вкусом кофе

      Наслаждайтесь вкусом свежего кофе без неприятного осадка! Таблетки для удаления масляного налета помогают удалить жир и масляные следы от кофе с варочной группы кофемашины, чтобы вы всегда могли насладиться вкусом свежего кофе. Узнать обо всех преимуществах

      Насладитесь прекрасным вкусом кофе

      Наслаждайтесь вкусом свежего кофе без неприятного осадка! Таблетки для удаления масляного налета помогают удалить жир и масляные следы от кофе с варочной группы кофемашины, чтобы вы всегда могли насладиться вкусом свежего кофе. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Таблетки для удаления масляного налета

      Насладитесь прекрасным вкусом кофе

      Наслаждайтесь вкусом свежего кофе без неприятного осадка! Таблетки для удаления масляного налета помогают удалить жир и масляные следы от кофе с варочной группы кофемашины, чтобы вы всегда могли насладиться вкусом свежего кофе. Узнать обо всех преимуществах

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        Таблетки для удаления масляного налета

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Насладитесь прекрасным вкусом кофе

        Поддерживайте чистоту варочной группы кофемашины

        • Как и CA6704/60
        • Для 6 применений — ежемесячно
        • Продление срока службы кофемашины
        • Насладитесь прекрасным вкусом кофе
        Всегда насыщенный вкус кофе

        Всегда насыщенный вкус кофе

        Регулярное обслуживание кофемашины Philips и Saeco гарантирует превосходный вкус и аромат кофе.

        Защищает кофемашину от засорения

        Защищает кофемашину от засорения

        Таблетки для удаления кофейного масляного налета помогают удалить масляные следы от кофе и поддерживать эффективность работы кофемашины для приготовления превосходного кофе. Процедуру очистки рекомендуется выполнять не реже одного раза в месяц.

        Регулярная очистка продлевает срок службы эспрессо-кофемашины

        Регулярная очистка продлевает срок службы эспрессо-кофемашины

        Продлите срок службы своей эспрессо-кофемашины и используйте весь ее потенциал. Чтобы со временем качество работы оставалось на прежнем уровне, выполняйте очистку прибора каждый месяц или после приготовления 500 чашек кофе.

        Используйте только расходные материалы Philips

        Используйте только расходные материалы Philips

        Используйте только расходные материалы Philips, чтобы продлить срок службы кофемашины. Для кофемашин Philips и Saeco рекомендуются только расходные материалы Philips.

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Германия

        • Технические характеристики

          В комплекте
          6 таблеток для удаления масляного налета

        • Вес и габариты

          Вес изделия
          0,1  кг
          Количество
          6 таблеток по 1,6 г

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