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EP5547/90
EP3347/90
SM8780/00
SM8889/00
SM6685/00
EP0820/00
SM6480/00
SM6585/00
EP1223/00
EP2224/40
Аналогично CA6704/60
Для 6 применений — ежемесячно
Продление срока службы кофемашины
Насладитесь прекрасным вкусом кофе
Регулярное обслуживание кофемашины Philips и Saeco гарантирует превосходный вкус и аромат кофе.
Наши таблетки для удаления масляного налета устраняют весь масляный налет от кофе, чтобы ваша эспрессо-кофемашина всегда работала эффективно. Рекомендуем выполнять эту процедуру не реже раза в месяц.
Продлите срок службы своей эспрессо-кофемашины и раскройте весь ее потенциал. Для стабильно высокой эффективности выполняйте очистку прибора каждый месяц или после 500 чашек кофе
5.0
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Kava11
27/12/2024
Україна
Проверенный покупатель
Найкращий засіб для видалення кавових масел
Чудово очищує кавову машину від кавових масел, завдяки чому кава ще смачніша і подовжується термін експлуатації кавомашини. Однозначно рекомендую для власників кавомашин Philips
Плюсы
Якість, ціна
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
DzRomario
11/01/2024
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
хороша річ для обслуговування касомашини
Легкість використання, продовжує термін користування кавомашиною
Плюсы
легко обслуговувати кавомашину
Минусы
немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
Monica235
26/04/2021
Україна
Часть акции
Удобно
Использую только это средство для очистки от масел. Быстро и удобно. Хорошо очищает заварочный блок.
Плюсы
Форма средства. Щадящий состав.
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії