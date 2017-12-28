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Больше не доступен

HD9016/30

HD9016/30

5

| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

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12 программ для приготовления хлеба, теста, варенья и даже йогурта

12 программ для приготовления хлеба, теста, варенья и даже йогурта

Хлебопечь Philips оснащена 12 простыми программами для выпечки любой сложности — от полезного цельнозернового до французского хлеба, хлеба без глютена и сладкой выпечки. В ней также можно приготовить прекрасное пресное тесто или даже варенье. С хлебопечью Philips выпечка всегда вкусна и проста в приготовлении. С помощью программ можно установить оптимальную температуру и время приготовления для различных видов выпечки. Если у вас мало времени, можно воспользоваться программой быстрого выпекания или даже экспресс-выпекания, при которой выпечка будет готова через один час.

3 уровня подрумянивания корочки на любой вкус

3 уровня подрумянивания корочки на любой вкус

Благодаря усовершенствованной системе контроля температуры хлебопечь Philips VIVA позволяет испечь хлеб на любой вкус — просто нажмите нужную кнопку на панели управления, и Вы получите выпечку со светлой, золотистой или темной корочкой.

2 размера буханки, буханка весом до 1 кг

2 размера буханки, буханка весом до 1 кг

Выпекайте хлеб нужного размера. Просто выберите размер буханки на панели управления — средний (750 г) или большой (1000 г).

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
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28/12/2017

Україна

Україна

Хлебопечь для настоящих хозяек кухни. Отличный функционал и дизайн

Хлеб из магазина уже давно не внушает доверия, поэтому решила приобрести качественную хлебопечь. Искала и подбирала товар не только по широкому функционалу, но и по дизайну. Эта модель полностью устраивает мои запросы к подобному товару: в ней можно не только печь хлебную продукцию (ржаной, белый, французский хлеб, пасху, кексы и т. д.), но и готовить полезные домашние йогурты. Опыт использования пока небольшой. Как обычно, "первый блин комом": то ли мука не такая, то ли с ингредиентами переборщила, но первый хлеб (пыталась испечь ржаной хлеб по книге рецептов, прилагаемой к товару) не получился. Но ничего, буду еще пробовать. Читая отзывы о товаре на других сайтах, обратила внимание, что покупатели жалуются на износ аксессуаров (внутренних деталей). По этому поводу пока ничего конкретного не могу сказать, будет видно в процессе использования. Думаю, это зависит от интенсивности работы хлебопечи и аккуратности обращения с ней. По первым впечатлениям товаром довольна: удобен в использовании, легко моется, имеется подробная инструкция по использованию.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD9016/30

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD9016/30

28/11/2017

Україна

Україна

Очень классный продукт !!!

Хлебопечь очень выручает на кухне - всегда свежий хлеб на столе !!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD9016/30

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD9016/30

10/11/2020

Україна

Україна

Це те, чого я хотіла

Ця хлібопіч - прекарсний помічник на кухні. Робить хліб, тісто, йогурт, джем. Налаштування ваги - корисно. Звукові сигнали - чудово. Відтермінування старту - прекрасно! Ввечері засипав інградієнти - зранку теплий, ароматний хліб вже готов. Смак того хлібу ні в яке порівняння не йде з магазинним. Йогур - також мінімум клопоту і максимум смаку. Отже, Я в захваті від цієї хлібопічки.

Плюсы

Таймер відтермінування. Звукові сигнали такі, що не почути неможливо.

Минусы

Не люблю мити піля використання.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD9016/30 Хлібопічка

Date of Use 2018-11-10

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD9016/30 Хлібопічка

Date of Use 2018-11-10

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