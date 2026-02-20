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HD9016/30
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ICM Recipe Booklet Philips Daily Collection Bread maker
Consumer Care Book Philips Daily Collection Bread maker HD9016/30 - English (US)
Все (4)
Можно ли прервать процесс приготовления?
Сколько времени занимает приготовление йогурта?
Как установить таймер отсрочки?
Как извлечь нож для замешивания из хлеба или формы для выпечки после выпекания?
После выбора программы выпечки цельнозернового хлеба или программы быстрой выпечки цельнозернового хлеба ничего не происходит. Устройство неисправно?
Почему не удается приготовить йогурт?
Мука попала внутрь корпуса из формы для выпекания. Что делать?
Почему прибор не включается при нажатии кнопки «Старт»/«Стоп»/«Отмена», а на дисплее появляется сообщение «ERR».
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