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Viva Collection

Хлебопечь

HD9045/30
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  • Свежий хлеб на завтрак каждый день Свежий хлеб на завтрак каждый день Свежий хлеб на завтрак каждый день
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    Viva Collection Хлебопечь

    HD9045/30
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Свежий хлеб на завтрак каждый день

    Вы полюбите этот незабываемый запах свежего теплого хлеба по утрам! Все так просто... вечером добавьте ингредиенты, установите таймер отсрочки старта на утро, и хлебопечь Philips сделает все сама. Узнать обо всех преимуществах

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    Viva Collection Хлебопечь

    Свежий хлеб на завтрак каждый день

    Вы полюбите этот незабываемый запах свежего теплого хлеба по утрам! Все так просто... вечером добавьте ингредиенты, установите таймер отсрочки старта на утро, и хлебопечь Philips сделает все сама. Узнать обо всех преимуществах

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      Свежий хлеб на завтрак каждый день

      Выпечка на любой вкус. Просто и вкусно!

      • 14 программ
      • 1000 г
      14 программ для выпечки хлеба, приготовления теста и даже варенья

      14 программ для выпечки хлеба, приготовления теста и даже варенья

      Хлебопечь Philips имеет 14 простых программ для выпечки любой сложности — от полезного цельнозернового до французского хлеба, хлеба без глютена и сладкой выпечки. В ней также можно испечь сдобу по оригинальным рецептам, например бородинский хлеб или пасхальный кулич, а также приготовить прекрасное пресное тесто или даже варенье. С хлебопечью Philips выпечка всегда будет вкусной и простой в приготовлении. Имеющиеся программы обеспечивают оптимальную температуру и время приготовления для различных видов выпечки. Если у Вас мало времени, можно воспользоваться программой ускоренного выпекания или даже экспресс-выпекания, при которой выпечка будет готова за один час.

      2 размера буханки, буханка весом до 1 кг

      2 размера буханки, буханка весом до 1 кг

      Выпекайте хлеб нужного размера. Просто выберите размер буханки на панели управления — средний (750 г) или большой (1000 г).

      3 уровня подрумянивания корочки на любой вкус

      3 уровня подрумянивания корочки на любой вкус

      Благодаря усовершенствованной системе контроля температуры хлебопечь Philips VIVA позволяет испечь хлеб на любой вкус — просто нажмите нужную кнопку на панели управления, и Вы получите выпечку со светлой, золотистой или темной корочкой.

      Индикатор добавления ингредиентов для выпекания хлеба с добавками

      Индикатор добавления ингредиентов для выпекания хлеба с добавками

      Во время замешивания теста хлебопечь издает звуковой сигнал, сообщающий о том, что можно добавить дополнительные ингредиенты.

      Продуманный дизайн — компактная форма и тихая работа (< 55 дБа)

      Продуманный дизайн — компактная форма и тихая работа (< 55 дБа)

      Хлебопечь отличается продуманным дизайном. Она работает очень тихо (55 дБа), а значит разбудит Вас только запахом свежего хлеба, а не шумом. Компактная форма позволяет разместить ее на любой современной кухне.

      Таймер отсрочки старта до 13 часов позволит испечь свежий хлеб к заданному времени

      Таймер отсрочки старта до 13 часов позволит испечь свежий хлеб к заданному времени

      Наслаждайтесь незабываемым вкусом и неповторимым запахом свежего теплого хлеба по утрам — отличное начало дня! Просто установите перед сном таймер отсрочки старта на нужное время, и, пока Вы спите, хлебопечь испечет превосходный свежий хлеб к Вашему завтраку.

      В комплект входит буклет с рецептами

      В комплект входит буклет с рецептами

      Через большое окошко удобно следить за тем, как хлеб поднимается и подрумянивается

      Через большое окошко удобно следить за тем, как хлеб поднимается и подрумянивается

      Панель управления расположена очень удобно для всех пользователей

      Панель управления расположена очень удобно для всех пользователей

      Нескользящие ручки для безопасного и легкого перемещения

      Если Вам нужно перемещать хлебопечь или убирать ее для хранения в шкаф, Вы будете приятно удивлены наличием прочных нескользящих ручек, позволяющих легко поднимать и перемещать прибор.

      Основание хлебопечи не нагревается

      Основание хлебопечи не нагревается

      Технические характеристики

      • Аксессуары в комплекте

        Контейнер для выпечки
        До 1 кг
        Мерная чашка
        Да
        Мерная ложечка
        Да
        Лопасти для замеса
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Звездный белый

      • Общие характеристики

        Сигнал добавления ингредиентов
        Да
        Размер выпечки
        750 г, 1 кг
        Степени готовности
        3
        Термоизолированный корпус
        Да
        Программа приготовления теста
        Паста, тесто (пицца, печенье, бублики и т. д.)
        Количество часов таймера задержки
        13
        Программа приготовления варенья
        Да
        ЖК-дисплей
        Да
        Количество лопастей для замеса
        1
        Количество программ
        14
        Нескользящие ножки
        Да
        Включение одним нажатием
        Да
        Быстрое программирование
        Да
        Буклет с рецептами
        Да
        Время сохранения хлеба теплым
        1 час

      • Материал

        Контейнер для выпечки
        Алюминиевый сплав
        Основной корпус
        Полипропилен
        Лопатка для замеса
        Алюминиевый сплав

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