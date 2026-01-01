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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Bread maker HD9045/30
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Bread maker HD9045/30
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Bread maker HD9045/30
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Bread maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Bread maker HD9045/30
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Bread maker
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Bread maker HD9045/30
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Bread maker HD9045/30
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Bread maker
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Bread maker HD9045/30
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Bread maker HD9045/30
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Bread maker HD9045/30
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Bread maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Bread maker HD9045/30
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Bread maker
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Bread maker HD9045/30
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Bread maker HD9045/30
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Bread maker

Больше не доступен

Viva CollectionХлебопечь

HD9045/30

Свежий хлеб на завтрак каждый день

Вы полюбите этот незабываемый запах свежего теплого хлеба по утрам! Все так просто... вечером добавьте ингредиенты, установите таймер отсрочки старта на утро, и хлебопечь Philips сделает все сама.

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Выпечка на любой вкус. Просто и вкусно!

Свежий хлеб на завтрак каждый день

  • 14 программ

  • 1000 г

Нескользящие ручки для безопасного и легкого перемещения

Если вам нужно перемещать хлебопечь или убирать ее для хранения в шкаф, вы будете приятно удивлены наличием прочных нескользящих ручек, позволяющих легко поднимать и перемещать прибор.

Основание хлебопечи не нагревается

Основание хлебопечи не нагревается

14 программ для выпечки хлеба, приготовления теста и даже варенья

14 программ для выпечки хлеба, приготовления теста и даже варенья

Хлебопечь Philips имеет 14 простых программ для выпечки любой сложности — от полезного цельнозернового до французского хлеба, хлеба без глютена и сладкой выпечки. В ней также можно испечь сдобу по оригинальным рецептам, например бородинский хлеб или пасхальный кулич, либо приготовить прекрасное пресное тесто или даже варенье. С хлебопечью Philips выпечка всегда будет вкусной и простой в приготовлении. Имеющиеся программы обеспечивают оптимальную температуру и время приготовления для различных видов выпечки. Если у вас мало времени, можно воспользоваться программой ускоренного выпекания или даже экспресс-выпекания, при которой выпечка будет готова за один час.

Технические характеристики

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