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HD9045/30
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После выбора программы выпечки цельнозернового хлеба или программы быстрой выпечки цельнозернового хлеба ничего не происходит. Устройство неисправно?
Мука попала внутрь корпуса из формы для выпекания. Что делать?
Почему прибор издает стук во время работы?
Почему прибор не включается при нажатии кнопки «Старт»/«Стоп»/«Отмена», а на дисплее появляется сообщение «ERR».
Из паровых отверстий идет дым, а прибор издает запах гари. В чем причина?