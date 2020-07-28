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Больше не доступен
Меньше калорий, больше вкуса и аромата!
Пароварка Philips с точными настройками для каждого блюда.
5 л, 900 Вт
Ручной таймер
Контейнер для специй, без бисфенола-А
Пластик, белый/зеленый
Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами ваших любимых приправ.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Vika25
28/07/2020
Україна
У пароварці чудові функції для готування страв стр
Я обрала оцінку відмінно, тому, що можна поєднувати продукти при приготуванні! Має таймер.Завдяки потужному пару страви дуже швидко готуються! А ще смачно та корисно!!!
Плюсы
Дуже хороший виріб, користуюсь більше 6 років!!!
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD9104/00 Пароварка
Дата пользования 2018-07-28
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD9104/00 Пароварка
Дата пользования 2018-07-28