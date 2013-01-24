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    Daily Collection

    Пароварка

    HD9110/70
    Общая оценка / 5
    • Еще вкуснее и ароматнее! Еще вкуснее и ароматнее! Еще вкуснее и ароматнее!
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      Daily Collection Пароварка

      HD9110/70
      Общая оценка / 5

      Еще вкуснее и ароматнее!

      Эта пароварка Philips с уникальным контейнером для трав и специй насыщает блюда изысканными ароматами приправ. Такие функции, как 60-минутный таймер, внешнее устройство для долива воды, а также детали, пригодные для мытья в посудомоечной машине, делают приготовление пищи на пару максимально простым. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Daily Collection Пароварка

      Еще вкуснее и ароматнее!

      Эта пароварка Philips с уникальным контейнером для трав и специй насыщает блюда изысканными ароматами приправ. Такие функции, как 60-минутный таймер, внешнее устройство для долива воды, а также детали, пригодные для мытья в посудомоечной машине, делают приготовление пищи на пару максимально простым. Узнать обо всех преимуществах

      Еще вкуснее и ароматнее!

      Эта пароварка Philips с уникальным контейнером для трав и специй насыщает блюда изысканными ароматами приправ. Такие функции, как 60-минутный таймер, внешнее устройство для долива воды, а также детали, пригодные для мытья в посудомоечной машине, делают приготовление пищи на пару максимально простым. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Daily Collection Пароварка

      Еще вкуснее и ароматнее!

      Эта пароварка Philips с уникальным контейнером для трав и специй насыщает блюда изысканными ароматами приправ. Такие функции, как 60-минутный таймер, внешнее устройство для долива воды, а также детали, пригодные для мытья в посудомоечной машине, делают приготовление пищи на пару максимально простым. Узнать обо всех преимуществах

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Пароварка

        Цена магазина Philips

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        Еще вкуснее и ароматнее!

        Пароварка с контейнером для трав и специй

        • 5 л, 900 Вт
        • Ручной таймер
        Контейнер для трав и специй для добавления ароматных приправ

        Контейнер для трав и специй для добавления ароматных приправ

        Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами ваших любимых приправ.

        Таймер на 60 минут

        Таймер на 60 минут

        Таймер на 60 минут со звуковым сигналом готовности и автоматическим отключением.

        Отделение для хранения шнура

        Отделение для хранения шнура

        Отделение для хранения шнура экономит место на кухне.

        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

        Использование посудомоечной машины облегчает очистку.

        Внешнее устройство для долива воды

        Внешнее устройство для долива воды

        Внешнее устройство для долива воды во время приготовления.

        Составляемые чаши для удобного хранения

        Составляемые чаши для удобного хранения

        Составляемые чаши занимают меньше места при хранении.

        Технические характеристики

        • Общие характеристики

          Количество чаш
          2  шт.
          Индикатор уровня воды
          Да
          Защита от перегрева и от включения без воды
          Да
          Ненагревающиеся ручки
          Да
          Нескользящие ножки
          Да
          Индикатор включения питания
          Да

        • Технические характеристики

          Мощность
          900  Вт
          напряжение
          220–240  В
          Частота
          50/60  Гц
          Длина шнура
          100  см
          Емкость (макс.)
          2,5 / 2,6  л
          Вместительный резервуар для воды
          1,1  л

        • Характеристики дизайна

          Материал
          Пластик
          Цвет
          Белый с голубыми вставками

        • Аксессуары в комплекте

          Контейнер для риса/супа/продуктов питания
          1,2  л
          Углубления для яиц
          Да

        • Вес и габариты

          Вес устройства
          1,9  кг
          Размеры изделия (ш x в x г)
          312 x 375 x 228  миллиметра

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