Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Еще вкуснее и ароматнее!
Эта пароварка Philips с уникальным контейнером для трав и специй насыщает блюда изысканными ароматами приправ. Такие функции, как 60-минутный таймер, внешнее устройство для долива воды, а также детали, пригодные для мытья в посудомоечной машине, делают приготовление пищи на пару максимально простым. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Еще вкуснее и ароматнее!
Эта пароварка Philips с уникальным контейнером для трав и специй насыщает блюда изысканными ароматами приправ. Такие функции, как 60-минутный таймер, внешнее устройство для долива воды, а также детали, пригодные для мытья в посудомоечной машине, делают приготовление пищи на пару максимально простым. Узнать обо всех преимуществах
Еще вкуснее и ароматнее!
Эта пароварка Philips с уникальным контейнером для трав и специй насыщает блюда изысканными ароматами приправ. Такие функции, как 60-минутный таймер, внешнее устройство для долива воды, а также детали, пригодные для мытья в посудомоечной машине, делают приготовление пищи на пару максимально простым. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Еще вкуснее и ароматнее!
Эта пароварка Philips с уникальным контейнером для трав и специй насыщает блюда изысканными ароматами приправ. Такие функции, как 60-минутный таймер, внешнее устройство для долива воды, а также детали, пригодные для мытья в посудомоечной машине, делают приготовление пищи на пару максимально простым. Узнать обо всех преимуществах
Пароварка
Цена магазина Philips
Итого:
Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами ваших любимых приправ.
Таймер на 60 минут со звуковым сигналом готовности и автоматическим отключением.
Отделение для хранения шнура экономит место на кухне.
Использование посудомоечной машины облегчает очистку.
Внешнее устройство для долива воды во время приготовления.
Составляемые чаши занимают меньше места при хранении.
Общие характеристики
Технические характеристики
Характеристики дизайна
Аксессуары в комплекте
Вес и габариты