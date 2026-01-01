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  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!

Больше не доступен

Viva CollectionПароварка

HD9120/00

Еще вкуснее и ароматнее!

Пароварка Philips с контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами любимых приправ. В чаше для варки XL можно приготовить супы, рис, гарниры, каши и другие блюда. Просто установите таймер!

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Пароварка с контейнером для трав и специй

Еще вкуснее и ароматнее!

  • 9 л, 900 Вт

  • Ручной таймер

Контейнер для трав и специй для добавления ароматных приправ

Контейнер для трав и специй для добавления ароматных приправ

Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами ваших любимых приправ.

Чаша для варки XL для приготовления супа, тушеных блюд, риса и других блюд

Чаша для варки XL для приготовления супа, тушеных блюд, риса и других блюд

Чашу для варки XL можно использовать для приготовления самых разнообразных вкусных блюд для всей семьи. Она подходит для приготовления супа, тушеных блюд, риса и других продуктов.

Таймер на 60 минут

Таймер на 60 минут

Таймер на 60 минут со звуковым сигналом готовности и автоматическим отключением.

Технические характеристики

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