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Viva Collection Пароварка
Больше не доступен
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ICM Recipe Booklet Philips Viva Collection Steamer
User Manual Philips Daily Collection Steamer
Все (5)
Оснащена ли пароварка Philips функцией защиты от выкипания?
Как использовать контейнер для трав и специй в пароварке Philips?
Какие блюда можно приготовить в пароварке Philips?
Как очистить пароварку Philips?
Как одновременно приготовить продукты с разным временем обработки паром?
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