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Daily Collection Пароварка
Больше не доступен
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HD9125/00
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Steamer HD9125/00 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Steamer
Все (5)
Какие блюда можно приготовить в пароварке Philips?
Оснащена ли пароварка Philips функцией защиты от выкипания?
Как использовать контейнер для трав и специй в пароварке Philips?
Как очистить пароварку Philips?
Как одновременно приготовить продукты с разным временем обработки паром?
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