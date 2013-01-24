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Daily Collection

Пароварка

HD9125/00
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1 награда
  • Меньше калорий, больше вкуса и аромата! Меньше калорий, больше вкуса и аромата! Меньше калорий, больше вкуса и аромата!
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    Daily Collection Пароварка

    HD9125/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Меньше калорий, больше вкуса и аромата!

    Точные настройки для каждого блюда. Узнать обо всех преимуществах

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    Daily Collection Пароварка

    Меньше калорий, больше вкуса и аромата!

    Точные настройки для каждого блюда. Узнать обо всех преимуществах

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      Меньше калорий, больше вкуса и аромата!

      С контейнером для трав и специй

      • 9 л, 900 Вт
      • Ручной таймер
      • Контейнер д/специй, чаша д/супа и риса
      • Пластик, белый/бежевый
      Контейнер для трав и специй для придания блюдам аромата душистых приправ

      Контейнер для трав и специй для придания блюдам аромата душистых приправ

      Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами Ваших любимых приправ.

      Углубления для яиц

      Углубления для яиц

      Каждая корзина вмещает по 6 яиц.

      Удобство наполнения водой

      Удобство наполнения водой

      Резервуар для воды удобно наполнять во время использования прибора.

      Приготовление на пару сохраняет питательную ценность — полезно для здоровья

      Приготовление на пару сохраняет питательную ценность — полезно для здоровья

      Таймер для приготовления рыбы, овощей, риса и других блюд

      Таймер для приготовления рыбы, овощей, риса и других блюд

      Чаша для супа, тушеных блюд, риса и других продуктов

      Чаша для супа, тушеных блюд, риса и других продуктов

      Крышка "капля-стоп"

      Крышка "капля-стоп"

      Части можно мыть в посудомоечной машине

      Части можно мыть в посудомоечной машине

      Составляемые чаши для удобства хранения

      Составляемые чаши для удобства хранения

      3 корзины для приготовления сразу нескольких блюд

      3 корзины для одновременного приготовления разных блюд.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материал
        Пластик
        Цвет
        Белый и бежевый

      • Аксессуары в комплекте

        Углубления для яиц
        Да
        Чаша для риса/супа/продуктов
        Да

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да
        Индикатор включения питания
        Да
        Ненагревающиеся ручки
        Да
        Индикатор уровня воды
        Да
        Количество чаш
        3  шт.
        Защита от перегрева и от включения без воды
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        900  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        80  см
        Емкость (макс.)
        2,6 + 2,9 + 4,1  л
        Вместительный резервуар для воды
        1  л

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