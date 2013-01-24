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Pure Essentials Collection

Пароварка

HD9140/91
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Общая оценка / 5
  • Еще вкуснее и ароматнее! Еще вкуснее и ароматнее! Еще вкуснее и ароматнее!
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    Pure Essentials Collection Пароварка

    HD9140/91
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Еще вкуснее и ароматнее!

    Пароварка Philips с контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами любимых приправ. В чаше для варки XL можно приготовить супы, рис, гарниры, каши и другие блюда. Просто выберите предустановленный режим! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1,899.00грн
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    Pure Essentials Collection Пароварка

    Еще вкуснее и ароматнее!

    Пароварка Philips с контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами любимых приправ. В чаше для варки XL можно приготовить супы, рис, гарниры, каши и другие блюда. Просто выберите предустановленный режим! Узнать обо всех преимуществах

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      Еще вкуснее и ароматнее!

      Пароварка с контейнером для трав и специй

      • 10 л, 900 Вт
      • Цифровой таймер, предустановки
      • Контейнер для специй, подогрев
      • Пластик/металл, черный
      Контейнер для трав и специй для добавления ароматных приправ

      Контейнер для трав и специй для добавления ароматных приправ

      Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами ваших любимых приправ.

      Набор предустановленных режимов для рыбы, овощей, риса и т.п.

      Набор предустановленных режимов для рыбы, овощей, риса и т.п.

      Приготовление на пару — это тонкое искусство, и именно поэтому пароварки Philips оснащены широким рядом предустановленных режимов, благодаря которым пар выключается автоматически. Это помогает готовить огромное разнообразие блюд, включая рис, яйца, овощи, цыплят и рыбу, добиваясь превосходных результатов и сохраняя все ароматы и витамины.

      Чаша для варки XL для приготовления супа, тушеных блюд, риса и других продуктов

      Чаша для варки XL для приготовления супа, тушеных блюд, риса и других продуктов

      Чашу для варки XL можно использовать для приготовления самых разнообразных вкусных блюд для всей семьи. Она подходит для приготовления супа, тушеных блюд, риса и других продуктов.

      Буклет с рецептами

      Буклет с рецептами

      Книга самых вкусных рецептов

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Использование посудомоечной машины облегчает очистку.

      Отделение для хранения шнура

      Отделение для хранения шнура

      Отделение для хранения шнура экономит место на кухне.

      Составляемые чаши для удобного хранения

      Составляемые чаши для удобного хранения

      Составляемые чаши занимают меньше места при хранении.

      Внешнее устройство для долива воды

      Внешнее устройство для долива воды

      Внешнее устройство для долива воды во время приготовления.

      Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими

      Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими

      Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими.

      Индикаторы очистки от накипи и долива воды

      Индикаторы очистки от накипи и добавления воды со звуковыми сигналами.

      Цифровой таймер

      Цифровой таймер со звуковым сигналом, сообщающим о готовности, и функцией автоматического отключения.

      Съемное дно чаш позволяет готовить большие порции

      Нужно приготовить большую порцию, например цыпленка или любое другое объемное блюдо? Просто снимите днища с чаш, чтобы увеличить функциональное пространство, а пароварка сделает все остальное — тщательно приготовит все продукты.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материал
        Пластиковые и стальные части
        Цвет
        Черный, металлик, красный

      • Аксессуары в комплекте

        Чаша для варки XL
        2,5  л
        Углубления для яиц
        Да

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да
        Индикатор включения питания
        Да
        Ненагревающиеся ручки
        Да
        Индикатор уровня воды
        Да
        Защита от перегрева и от включения без воды
        Да
        Количество чаш
        3  шт.

      • Вес и габариты

        Вес устройства
        2,3  кг
        Размеры изделия (ш x в x г)
        360 x 450 x 227  миллиметра

      • Технические характеристики

        Мощность
        900  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        100  см
        Емкость (макс.)
        2,5 / 2,6 / 3,5  л
        Вместительный резервуар для воды
        1,1  л

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