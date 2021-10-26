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Больше не доступен
10 л, 900 Вт
Цифровой таймер, предустановки
Контейнер для специй, подогрев
Пластик/металл, черный
Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами ваших любимых приправ.
Приготовление на пару — это тонкое искусство, и именно поэтому пароварки Philips оснащены широким рядом предустановленных режимов, благодаря которым пар выключается автоматически. Это помогает готовить огромное разнообразие блюд, включая рис, яйца, овощи, цыплят и рыбу, добиваясь превосходных результатов и сохраняя все ароматы и витамины.
Чашу для варки XL можно использовать для приготовления самых разнообразных вкусных блюд для всей семьи. Она подходит для приготовления супа, тушеных блюд, риса и других продуктов.
5.0
из 5
5
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Nautilus2279
26/10/2021
Україна
Довговічна пароварка
Придбав, коли народилися діти, для корисного збереження якості продуктів. Діти вже виросли, а ми й надалі використовуємо цю пароварку ( приблизно 9 років). Доволі корисна та довговічна пароварка для гарної якості життя
Плюсы
Довгвічність використання, сбереження корисності продуктів
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка
ostap49
01/11/2019
Україна
Лучший способ для приготовления еды
Готовьте все что угодно! Легкий удобный и главное быстрый способ приготовления любых блюд
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка
sedrftgyu
10/04/2019
Україна
З цією пароваркою можна готувати різні страви
Задоволені цим продуктом. Їжа смачна, а головне корисна. Потужна пароварка, в ній можна готувати кілька страв одночасно.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка