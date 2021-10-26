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  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!
  • Еще вкуснее и ароматнее!

Больше не доступен

Pure Essentials CollectionПароварка

HD9140/91

5
| (5) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Еще вкуснее и ароматнее!
Пароварка Philips с контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами любимых приправ. В чаше для варки XL можно приготовить супы, рис, гарниры, каши и другие блюда. Просто выберите предустановленный режим!
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Пароварка с контейнером для трав и специй

Еще вкуснее и ароматнее!

  • 10 л, 900 Вт

  • Цифровой таймер, предустановки

  • Контейнер для специй, подогрев

  • Пластик/металл, черный

Контейнер для трав и специй для добавления ароматных приправ

Контейнер для трав и специй для добавления ароматных приправ

Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами ваших любимых приправ.

Набор предустановленных режимов для рыбы, овощей, риса и т.п.

Набор предустановленных режимов для рыбы, овощей, риса и т.п.

Приготовление на пару — это тонкое искусство, и именно поэтому пароварки Philips оснащены широким рядом предустановленных режимов, благодаря которым пар выключается автоматически. Это помогает готовить огромное разнообразие блюд, включая рис, яйца, овощи, цыплят и рыбу, добиваясь превосходных результатов и сохраняя все ароматы и витамины.

Чаша для варки XL для приготовления супа, тушеных блюд, риса и других продуктов

Чаша для варки XL для приготовления супа, тушеных блюд, риса и других продуктов

Чашу для варки XL можно использовать для приготовления самых разнообразных вкусных блюд для всей семьи. Она подходит для приготовления супа, тушеных блюд, риса и других продуктов.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

5

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Довговічна пароварка

Придбав, коли народилися діти, для корисного збереження якості продуктів. Діти вже виросли, а ми й надалі використовуємо цю пароварку ( приблизно 9 років). Доволі корисна та довговічна пароварка для гарної якості життя

Плюсы

Довгвічність використання, сбереження корисності продуктів

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка

01/11/2019

Україна

Україна

Лучший способ для приготовления еды

Готовьте все что угодно! Легкий удобный и главное быстрый способ приготовления любых блюд

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка

10/04/2019

Україна

Україна

З цією пароваркою можна готувати різні страви

Задоволені цим продуктом. Їжа смачна, а головне корисна. Потужна пароварка, в ній можна готувати кілька страв одночасно.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка

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