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Pure Essentials Collection Пароварка

Больше не доступен

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Pure Essentials CollectionПароварка

HD9140/91

Pure Essentials Collection Пароварка

Больше не доступен

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Инструкции и документация

ICM Recipe Booklet Philips Viva Collection Steamer

  • PDF файл, 4.8 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Pure Essentials Collection Steamer

  • PDF файл, 1.3 MB
  • 13 March 2026

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