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Pure Essentials Collection Пароварка
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ICM Recipe Booklet Philips Viva Collection Steamer
User Manual Philips Pure Essentials Collection Steamer
Все (7)
Время обработки пищи паром в пароварке Philips
Оснащена ли пароварка Philips функцией защиты от выкипания?
Как использовать контейнер для трав и специй в пароварке Philips?
Какие блюда можно приготовить в пароварке Philips?
Как часто и каким образом необходимо выполнять очистку пароварки Philips от накипи?
Индикатор удаления накипи в пароварке Philips мигает при первом использовании.
Индикатор долива продолжает мигать после заполнения резервуара пароварки Philips.
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