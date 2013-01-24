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Avance Collection

Пароварка

HD9150/00
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  • Правильный вкус блюд на пару Правильный вкус блюд на пару Правильный вкус блюд на пару
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    Avance Collection Пароварка

    HD9150/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Правильный вкус блюд на пару

    Эта высококачественная пароварка Philips с уникальным контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда на пару изысканными ароматами любимых приправ. Цифровой таймер и функция поддержания тепла помогут вам приготовить вкуснейшие блюда. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Avance Collection Пароварка

    Правильный вкус блюд на пару

    Эта высококачественная пароварка Philips с уникальным контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда на пару изысканными ароматами любимых приправ. Цифровой таймер и функция поддержания тепла помогут вам приготовить вкуснейшие блюда. Узнать обо всех преимуществах

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      Правильный вкус блюд на пару

      Придайте блюду вкус и аромат любимых трав и специй

      • 9 л, 900 Вт
      • Цифровой таймер, турбонагрев
      • Контейнер для специй, подогрев
      • Пластик, белый
      Контейнер для трав и специй для придания блюдам аромата душистых приправ

      Контейнер для трав и специй для придания блюдам аромата душистых приправ

      Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами Ваших любимых приправ.

      Цифровой таймер

      Цифровой таймер

      Цифровой таймер подаст сигнал, когда еда будет готова.

      Цифровой индикатор необходимости долива воды с сигналом

      Цифровой индикатор необходимости долива воды с сигналом

      Цифровой индикатор необходимости долива воды подает сигнал при низком уровне воды.

      Удобство наполнения водой

      Удобство наполнения водой

      Резервуар для воды удобно наполнять во время использования прибора.

      Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими

      Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими

      Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими.

      Сохранение всей питательной ценности продуктов во время приготовления

      Сохранение всей питательной ценности продуктов во время приготовления

      Пароварка сохраняет питательную ценность продуктов и поможет быстро приготовить изумительно вкусные и полезные блюда.

      Буклет с рецептами

      Буклет с рецептами

      Буклет с рецептами в комплекте

      Объем 9 л и съемные поддоны

      Объем 9 л и съемные поддоны

      Части можно мыть в посудомоечной машине

      Части можно мыть в посудомоечной машине

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материал
        Пластик
        Цвет
        Белый

      • Аксессуары в комплекте

        Углубления для яиц
        Да

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да
        Индикатор включения питания
        Да
        Ненагревающиеся ручки
        Да
        Индикатор уровня воды
        Да
        Количество чаш
        3  шт.
        Защита от перегрева и от включения без воды
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        900  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        100  см
        Емкость (макс.)
        2,6/2,8/3,2  л
        Вместительный резервуар для воды
        1,1  л

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