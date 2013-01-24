Правильный вкус блюд на пару
Эта высококачественная пароварка Philips с уникальным контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда на пару изысканными ароматами любимых приправ. Цифровой таймер и функция поддержания тепла помогут вам приготовить вкуснейшие блюда. Узнать обо всех преимуществах
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Правильный вкус блюд на пару
Эта высококачественная пароварка Philips с уникальным контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда на пару изысканными ароматами любимых приправ. Цифровой таймер и функция поддержания тепла помогут вам приготовить вкуснейшие блюда. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами Ваших любимых приправ.
Цифровой таймер подаст сигнал, когда еда будет готова.
Цифровой индикатор необходимости долива воды подает сигнал при низком уровне воды.
Резервуар для воды удобно наполнять во время использования прибора.
Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими.
Пароварка сохраняет питательную ценность продуктов и поможет быстро приготовить изумительно вкусные и полезные блюда.
Буклет с рецептами в комплекте
Характеристики дизайна
Аксессуары в комплекте
Общие характеристики
Технические характеристики